Chris Wood in Legacies 2 sotto il segno dei “Gemelli” | il villain di The Vampire Diaries

(Di venerdì 8 novembre 2019) Alla fine è arrivata la conferma ufficiale a quello che sembrava essere un grande desiderio di Julie Plec:in2 tornerà a vestire i panni del malefico Kai, con tutto quello che questo significherà per le gemelle figlie di Alaric e Jo. Proprio nella prima stagione la defunta moglie del professore di storia è tornata a farsi "viva" per un episodio portando scompiglio nella vita della sua famiglia, cosa riuscirà a fare Kai? Da quello che abbiamo visto seguendo Thesiamo sicuri che riuscirà a fare molto peggio.Chi ha seguito la sua evoluzione sa bene che Kai è legato alle gemelle e, soprattutto, alla Congrega di cui anche Josie e Lizzie fanno parte. Il destino delle figlie di Alaric è già segnato e, quindi, all'età di 22 anni dovranno fondersi insieme e solo la più forte riuscirà ad ottenere in mano tutto il potere uccidendo quella più debole. Proprio ...

