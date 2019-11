RAGAZZICONTRO | anticipazioni e diretta di mercoledì 6 novembre 2019

Fonte : blogo

(Di giovedì 7 novembre 2019) live placement Arriva nella seconda serata di Rai 2, il nuovo programma di Daniele Piervincenzi alla scoperta della Generazione Z, quella nata tra la metà degli anni '90 e la fine degli anni 2000. Un viaggio tra le donne e gli uomini di domani, che vivono spesso un presente di emarginazione e incomprensione. Il giornalista indagherà sulle loro storie, private e universali, esplorando le realtà da loro vissute e smontando i pregiudizi di chi li accusa di essere superficiali e massificati. La prima puntata diè prevista per stasera,, alle ore 23.25. Tvblog seguirà l'esordio in live-blogging, a cui seguirà la recensione del programma.diIl viaggio di Daniele Piervincenzi parte da Primavalle, quartiere della periferia est di Roma, e dall'Istituto Gassman. Sedici ragazzi, che ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.