Juve e Inter spremute | calendario e pochi ricambi Sarri-Conte | un bel guaio

Probabili formazioni 11^ giornata : Torino-Juve - riecco Higuain. Bologna-Inter - ancora Lautaro-Lukaku : Probabili formazioni 11 giornata- Tutto pronto per il calcio d’inizio dell’11^ giornata di Serie A. Aprirà le danze il match dell’Olimpico tra Roma-Napoli, sfida delicata soprattutto per la compagine partenopea reduce da due pareggi consecutivi. Occhio anche al derby della Mole tra Torino-Juventus, con granata chiamati alla prova del nove e al tentativo di svolta […] L'articolo Probabili formazioni 11^ giornata: ...

Juventus - Demiral : possibile divorzio a gennaio - interessate Arsenal e Manchester United : In questa prima parte di stagione Maurizio Sarri ha fatto diverse rotazioni ma in difesa ha preferito affidarsi sempre ai titolarissimi ovvero Leonardo Bonucci e Matthijs De Ligt. Anche perché vista l'assenza di Giorgio Chiellini il tecnico toscano preferisce consolidare l'intesa tra il numero 19 juventino e l'olandese. Perciò Merih Demiral e Daniele Rugani hanno giocato una sola partita a testa. Il numero 28 bianconero ha avuto la sua chance ...

Calciomercato Juve - Bernardeschi interesserebbe al Barcellona ma non sarebbe una priorità : La Juventus si appresta a disputare il derby di Torino, un match importante soprattutto ai fini della classifica, con l'Inter che in caso di vittoria contro il Bologna potrebbe mettere pressione ai bianconeri. Il calcio giocato in questi giorni domina i principali media sportivi, ma un altro argomento molto dibattuto è il Calciomercato e le possibili trattative che potrebbero svilupparsi nelle prossime sessioni. E proprio uno dei 'bersagliati' ...

Inter - Conte alza la voce : “niente paragoni con la mia Juventus - non avevamo la Champions. Scudetto? Solo aspetto mediatico” : Antonio Conte non vuole paragoni con il suo primo anno alla Juventus e glissa sull’ipotesi scudetto: l’allenatore dell’Inter vuole una squadra concentrata e compatta a caccia del miglior risultato possibile Il primo posto sembrava ormai raggiunto, poi Critiano Ronaldo ci ha messo lo zampino permettendo il controsorpasso alla Juventus. È un’Inter che vola ad alta quota, sogna la vetta della classifica e dimostra di ...

Pronostici 11a giornata di Serie A : favorite Juve - Inter e Fiorentina : Dopo le emozioni del turno infrasettimanale, la Serie A torna protagonista con l'undicesima giornata. Tante le sfide da tenere d'occhio: Roma-Napoli apre i battenti il sabato pomeriggio, seguita da Bologna-Inter e dal derby della Mole tra Torino e Juventus. Il Milan ospita la Lazio nel posticipo della domenica sera, chiude il turno SPAL-Sampdoria nella serata di lunedì. È quindi Interessante osservare tutti i Pronostici dedicati, con tanto di ...

Calciomercato Juve - Emre Can interessa al Paris Saint Germain per gennaio (RUMORS) : La Juventus potrebbe essere una delle protagoniste del Calciomercato invernale, in quanto dovrà necessariamente pensare a cedere qualche suo esubero, sia per motivi di bilancio ma anche perché alcuni di questi sono evidentemente scontenti del poco minutaggio raccolto in questo inizio stagione. Su tutti il nome più chiacchierato è quello del centrocampista Emre Can, che nonostante Sarri di recente lo sta impiegando con più frequenza (ha giocato ...

Sconcerti : la Juve resiste ma non insiste. L’Inter di Conte può approfittarne : Anche la Juve è stanca, non solo l’Inter. Ed “anche la Juve ha giocatori che si stanno velando”. Lo scrive Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. Conte può approfittarne. Tra i bianconeri c’è Cristiano Ronaldo meno presente, Bernardeschi che non esplode, Bentancur non all’altezza di Pjanic. “Manca attenzione ai dettagli, molti buoni tiri non diventano occasioni per superficialità”. A Napoli si fermano ...

Notizie del giorno – Foto e video hot calciatore di Serie A - innesti Inter e Juve sul mercato - furia Napoli : Foto E video HOT calciatore DI Serie A – Un nuovo scandalo colpisce il mondo dello sport italiano. Su Whatsapp stanno circolando in modo virale decine di Foto e video hot di un noto calciatore di una big di Serie A che con il proprio cellulare ha ripreso se stesso e la consenziente fidanzata pallavolista (entrambi minorenni) in attimi estremamente intimi. Al momento non è possibile chiarire se c’è stata o meno l’intenzione di ...

Pagelle e Highlights 9^ giornata : Roma-Milan 2-1 - Dzeko-Zaniolo. Atalanta-Udinese 7-1 - show di Muriel. Torino-Cagliari 1-1 - rossoblù sugli scudi. Lecce-Juve 1-1 - Inter-Parma 2-2 : Pagelle 9 giornata- Ci siamo, 9^ giornata ai nastri di partenze. Tutto pronto per il calcio d’inizio del 9° turno. Aprirà i battenti il match tra Verona-Sassuolo, sfida in programma questa seraalle ore 20:45. Sabato alle ore 15:00 sarà il turno di Lecce-Juventus. Sarri potrebbe attuare una mini rivoluzione, possibile anche l’esclusione di Cristiano Ronaldo dal […] L'articolo Pagelle e Highlights 9^ giornata: Roma-Milan 2-1, Dzeko-Zaniolo. ...

Calciomercato Juventus - Pogba interessa al Real ma lui preferisce i bianconeri (RUMORS) : La Juventus è impegnata in un tour di force di partite molte importanti in Serie A e in Champions League, ma nonostante questo i media stanno dando molta attenzione alle notizie di Calciomercato. Sicuramente gli Europei 2020 potrebbero condizionare molto il Calciomercato invernale, con tanti giocatori possibili convocati con le rispettive nazionali che cercano società che diano loro fiducia, su tutti Emre Can e Rakitic. Diverso invece è il ...

Calciomercato - innesti a parametro zero per l’Inter : affari Juve-Genoa - Torino e Samp guardano in casa Milan : Cresce l’attesa per le altre partite valide per la 10^ giornata del campionato di Serie A, il massimo torneo italiano entra sempre più nel vivo e sono in arrivo altre importanti indicazioni. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul Calciomercato, sono in arrivo importanti novità per quanto riguarda le finestre di gennaio e di giugno. Ecco tutte le trattative nel dettaglio, novità nelle ultime ore. JUVENTUS – La Juventus ...

Recoba : 'La rosa dell’Inter e quella della Juventus non sono paragonabili' : Nella scorsa giornata di campionato abbiamo assistito a risultati sorprendenti, soprattutto fra le squadre di vertice, con Juventus, Inter e Napoli che hanno tutto pareggiato contro avversari di media e bassa classifica. Si è discusso molto in tante trasmissioni televisive sull'occasione persa da Inter e Napoli che non hanno saputo sfruttare il pareggio della Juventus a Lecce, ed a Tiki Taka, a tal riguardo ha parlato anche l'ex punta dell'Inter ...

Calciomercato Juventus - possibile sfida di mercato con Inter - United e Psg per Rakitic : E' sempre tempo di Calciomercato: nonostante l'attenzione mediatica sia rivolta verso il turno infrasettimanale di Serie A, alcuni media sportivi continuano ad alimentare indiscrezioni di mercato in vista del Calciomercato invernale. D'altronde, per molti calciatori questa stagione è importante giocare considerando gli Europei 2020: uno dei casi più chiacchierati in Italia è quello di Emre Can alla Juventus, mentre in Spagna è Rakitic del ...

Pagelle e Highlights 9^ giornata : Roma-Milan 2-1 - Dzeko-Zaniolo. Atalanta-Udinese 7-1 - show di Muriel. Torino-Cagliari 1-1 - rossoblù sugli scudi. Lecce-Juve 1-1 - Inter-Parma 2-2 : Pagelle 9 giornata- Ci siamo, 9^ giornata ai nastri di partenze. Tutto pronto per il calcio d’inizio del 9° turno. Aprirà i battenti il match tra Verona-Sassuolo, sfida in programma questa seraalle ore 20:45. Sabato alle ore 15:00 sarà il turno di Lecce-Juventus. Sarri potrebbe attuare una mini rivoluzione, possibile anche l’esclusione di Cristiano Ronaldo dal […] L'articolo Pagelle e Highlights 9^ giornata: Roma-Milan 2-1, Dzeko-Zaniolo. ...