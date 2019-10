Mamma perde la memoria dopo il parto | il marito scrive per lei un libro con i loro ricordi

“Mamma - mi faccio la falloplastica”. E Carmen Di Pietro perde la testa. Fino a scoprire cosa è successo davvero : Carmen Di Pietro, l’intervento choc del figlio lascia la showgirl senza parole. Ma di che intervento stiamo parlando? Dell’intervento per ingrandire l’organo genitale. cosa? Sì, il 18enne figlio di Carmen di Pietro ha fatto uno scherzo alla madre e ha finto di volersi sottoporre all’intervento per ingrandire il suo pene per assecondare la fidanzata Ginevra che pretendeva “di più” da lui. Il ragazzo ha fatto tutto ciò con la complicità de Le ...

Questa Mamma perde la figlia e dona il suo latte ai neonati bisognosi : Quando si porta in grembo un bambino per 9 mesi, ci si augura sempre che tutto proceda per il meglio fino al termine della gravidanza. Non si vede l’ora di scoprire il suo volto, di sentire il suo profumo, di accarezzare quella piccola vita che, giorno dopo giorno, è cresciuta dentro di noi e sulla quale abbiamo fantasticato così a lungo. Purtroppo non sempre vi è sempre un lieto fine. Alexis Marrino ha vissuto la tragedia peggiore che ...

Mamma esce dalla doccia e perde un occhio : “Ho visto tutto sfocato poi ho sentito come un ‘pop'” : esce dalla doccia e le “scoppia” un occhio. La terribile vicenda è accaduta alla signora Claire Willis, una 45enne Stok-on-Trent nello Staffordshire. La donna, madre di due figli, si trovava con il marito in vacanza in Turchia. Appena uscita dalla doccia ha sentito come un “pop” all’altezza dell’occhio destro percependo la sensazione che le fosse uscito il bulbo oculare dall’orbita. L’immediato responso dei medici turchi, però, è stato alquanto ...

Diciassettenne salva Mamma e figlio dall’annegamento ma perde la vita : Madre e figlio stavano per affogare nell’oceano quando un Diciassettenne è intervenuto, salvando la vita a entrambi. Un gesto che gli è costato la vita. E’ accaduto in Florida, a Virginia Key Beach: Cristian Burgos ha visto che il bimbo e la madre erano stati trascinati via dalla corrente e non ha esitato prima di buttarsi in mare. Ma il salvataggio lo ha messo a dura prova e a sua volta è stato portato a largo dalla corrente. ...

Tir perde carico di legnami : morto un 15enne - gravissima la Mamma : Tragico incidente in Valtellina. Per cause ancora da accertare, un tir che portava legname, ha perso il carico travolgendo una vettura che la seguiva. L’incidente si è verificato poco dopo le 6.30 sulla sulla statale 38 dello Stelvio, nel tratto di strada che precede la nuova rotonda di innesto alla variante di Morbegno in Valtellina. Una tragedia che spezzato la vita di una ragazzo di 15 anni mentre la madre è gravissima in ospedale.\\La donna, ...