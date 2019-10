Adrian | Checco Zalone e Ligabue tra gli ospiti?

Fonte : blogo

(Di martedì 29 ottobre 2019) L'indiscrezione proviene dall'ultimo numero in edicola della rivista Tv Sorrisi e Canzoni. Pare che ancheprenderanno parte al progetto, pronto a tornare in onda da giovedì 7 novembre, nuovamente in prima serata, nuovamente su Canale 5. Una trasmissione ripensata da capo a piedi rispetto a quella proposta alcuni mesi fa, con grandi nomi dello spettacolo italiano chiamati a dialogare cono Celentano, probabilmente sui temi cari all'artista e sullo stato di salute della cultura televisiva in Italia.Negli scorsi giorni abbiamo anticipato la presenza in studio di alcuni noti personaggi della tv, che si dovrebbero alternare ai monologhi del Molleggiato e agli interventi musicali, eseguiti dall'orchestra diretta dal maestro Fio Zanotti. Se nella prima puntata toccherebbe ai conduttori Carlo Conti e Paolo Bonolis e ai giornalisti Enrico Mentana e Massimo ...

