Che tempo che fa | colpaccio Fabio Fazio | in studio Emma Marrone | il ritorno in tv dopo la

Maltempo Valle D’Aosta : masso sulla strada regionale di ValsavarenChe : Continuano i danni causati dal Maltempo nel Nord Ovest Italia. L’ultimo tratto della strada regionale di Valsavarenche, prima dell’abitato di Pont, è stato chiuso al traffico dopo la caduta di un masso, causata dalle precipitazioni delle ultime ore. La scarsa visibilità ha ostacolato oggi i sopralluoghi geologici. “Domani a mezzogiorno – ha riferito il sindaco Giuseppe Dupont – cercheremo di fare il punto della ...

Un uomo in pensione occupa il suo tempo nel modo più dolce Che ci sia : David, un uomo in pensione, ex manager ha deciso di occupare il suo tempo nel modo più dolce che ci sia. Due volte a settimana si reca in un ospedale di Atlanta, nel reparto do neonatologia e va a cullare i bambini. E’ lui stesso a raccontare così:“Sono loro che danno a me di più di quanto io dia a loro” L‘uomo va in reparto, prende in braccio a turno i bambini che sono nelle incubatrici e li culla dando loro quel contatto fisico che ...

Maltempo Liguria : piogge diffuse e temperature in calo - celle temporalesChe “seguite con molta attenzione” : In Liguria dalla mezzanotte è scattata l’allerta meteo arancione ma, nonostante le piogge intense e le temperature in leggero calo, non si registrano gravi criticità. Dalla Corsica si stanno generando celle temporalesche che risalgono il Mar Ligure che “si stanno scaricando in mare – ha spiegato Federico Grasso, esperto Arpal – ma vanno seguite con molta attenzione. Potrebbero sciogliersi o disgregarsi prima di arrivare ...

“Che tempo che fa” – Quarta puntata del 20 ottobre 2019 – John Travolta - Gabriele Salvatores - Enrico Brignano e Matteo Renzi tra i tanti ospiti. : Che tempo che fa, Quarta puntata stagionale, con diverse novità in questa edizione. La prima, il cambio di rete. Dopo 14 anni su Raitre e gli ultimi due su Raiuno, il programma quest’anno passa a Raidue. I motivi dell’abbandono della rete ammiraglia sono dovuti principalmente agli ascolti, gli ultimi due anni ritenuti troppo bassi. Il […] L'articolo “Che tempo che fa” – Quarta puntata del 20 ottobre 2019 – John Travolta, ...

Milano : svastiChe e croci celtiChe al centro culturale 'Tempo Futuro Perduto' (2) (2) : (Adnkronos) - Il Tempio del Futuro Perduto, omonimo del collettivo che lo anima, è uno spazio di 1200 mq recuperati e messi in sicurezza che ospita, oltre ad un fitto programma di eventi culturali di diversa natura, tra cui dj set, concerti e performance artistiche: una galleria d’arte, due studi di

Milano : svastiChe e croci celtiChe al centro culturale 'Tempo Futuro Perduto' (2) : Milano, 23 ott. (Adnkronos) - "Ci ha stupiti che qualcuno abbia inteso il nostro come un messaggio politico. Noi comunque non ci fermeremo e andremo avanti. La nostra iniziativa non è politica, ma evidentemente qualcuno l'ha intesa così. Il gesto non ci ha intimiditi e abbiamo cancellato subito le s

Morto a 85 anni Ovidio Jacorossi - l’imprenditore Che amava l’arte contemporanea : E' Morto stamattina all'età di 85 anni Ovidio Jacorossi, imprenditore di lungo corso e grande mecenate, il cui ultimo dono alla collettività, il nuovo museo d'arte contemporanea Musja, è stato inaugurato a Roma lo scorso 8 ottobre.Continua a leggere

Milano : svastiChe e croci celtiChe al centro culturale 'Tempo Futuro Perduto' : Milano, 23 ott. (Adnkronos) - svastiche e croci celtiche contro il centro culturale Tempio del Futuro Perduto in via Luigi Nono, a Milano. Sulla porta è stata realizzata la scritta 'SS' ed è stata completamente distrutta la targa realizzata per intitolare il giardino a Federico Aldrovandi. A rendere

ManChester City-Atalanta - un crollo verticale negli ascolti tv dopo il primo tempo : Il martedì di Champions League ha regalato la visione in chiaro su Canale 5 del match Manchester City-Atalanta, valido per la terza giornata della fase a gironi della massima competizione europea per club. Solitamente, il calcio registra grandi numeri di ascolti e tiene incollati gli spettatori fino

ManChester City-Atalanta 5-1 : la Dea dura appena un tempo - poi l’ennesimo crollo in Champions League. Tripletta di Sterling : La furia del Manchester City di Guardiola si abbatte sull’Atalanta: nella sfida più intrigante di questa sua avventura in Champions League, la Dea dura appena un tempo, per poi crollare sotto i colpi di Sterling (Tripletta) e Aguero (doppietta). All’Etihad Stadium finisce 5 a 1: fanno la bellezza di 11 gol subiti dalla squadra di Gasperini in appena tre partite europee, che la lasciano ferma a zero punti all’ultimo posto del ...

LIVE ManChester City-Atalanta 2-1 - Champions League in DIRETTA : match apertissimo all’Etihad Stadium! Si riparte con il secondo tempo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 54′ È rientrato El Kun: non dovrebbe avere problemi a continuare. 53′ Resta giù Aguero per un fallo di Gosens: si riscalda Gabriel Jesus. 51′ Male Ilicic quest’oggi: ancora una palla per lo sloveno, che sbaglia l’aggancio, poi tira con il destro nonostante la discesa di Castagne. 49′ MAHREZ!!! CHE PALLA DI EDERSON DI OLTRE 70 METRI! L’algerino non ...

LIVE Pagelle ManChester City-Atalanta - Champions League in DIRETTA : i voti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Pagelle Manchester City-Atalanta: ATALANTA (3-4-1-2): Gollini Toloi Djimsiti Masiello Castagne de Roon Freuler Gosens Malinovskyi Ilicic Gomez Manchester CITY (4-3-3): Ederson Walker Fernandinho Rodri Mendy De Bruyne Gundogan Foden Mahrez Aguero Sterling Benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Pagelle di Manchester City-Atalanta terza partita della Champions League 2019-2020, ...

È già tempo di parlare delle specifiChe OnePlus 8 - Che potrebbe arrivare in varie versioni : A pochi giorni dal lancio di OnePlus 7T e OnePlus 7T Pro, è già ora di parlare di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro: scopriamo le ultime indiscrezioni trapelate direttamente dalla Cina su SoC e connettività 5G. L'articolo È già tempo di parlare delle specifiche OnePlus 8, che potrebbe arrivare in varie versioni proviene da TuttoAndroid.

Maltempo - campagne sott’acqua : stalle allagate - mucChe affogate e danni per milioni di euro : “campagne sott’acqua, terreni franati, stalle allagate, mucche affogate, serre inondate e oltre 150 aziende agricole e allevamenti isolati, con il Maltempo che ha sommerso le colture con danni per milioni di euro“: è quanto emerge dal primo monitoraggio di Coldiretti sugli effetti provocati dalla terribile ondata di nubifragi che si è abbattuta sul nord Italia in particolare sul Piemonte nella zona di Alessandria e in Liguria in ...