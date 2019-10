Le notizie del giorno ore 13 | 30

Fonte : agi

(Di venerdì 18 ottobre 2019) MANOVRA: CONTE APRE ALLE VERIFICHE, RENZI ATTACCA SU QUOTA 100 Il premier da Bruxelles: non mi sottrarrò al confronto sull'articolato definitivo. Renzi lancia la Leopolda 10 e boccia la riforma pensionistica: "È ingiusta, la aboliremo". Buffagni: no a gara al rialzo. Zingaretti: guai a rimettere in discussione un testo che è stato votato. IL CENTRODESTRA ALLA PROVA DELLA PIAZZA, SALVINI "CI SARANNO GLI ITALIANI CHE NON VOGLIONO ESSERE SPENNATI" Domani la manifestazione unitaria dei tre leader in piazza San Giovanni a Roma: "saremo 200 mila". Berlusconi: ovvio che l'alleanza la guidi il leader del primo partito, la Lega. Pd: assurdo Ppe accanto a fascisti. M5S: LA PROVOCAZIONE DI GRILLO "E SE TOGLIESSIMO IL VOTO AGLI ANZIANI?" "Sono i meno propensi a sostenere scelte di lungo termine". Salvini: cazzate, piuttosto togliamolo per condanne gravi. MESSICO: BATTAGLIA PER ...

