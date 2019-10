Festa del Cinema di Roma 2019 | i voti ai look delle star

Fonte : vanityfair

(Di venerdì 18 ottobre 2019) Gugu Mbatha-Raw in GucciMaria Grazia CucinottaEdward Norton in Valentino con la moglie Shauna Robertson Catrinel MarlonYvonne SciòJohn TurturroFausto Brizzi e Silvia SalisGianni Alemanno con Silvia CirocchiLorena CacciatoreEliana Miglio in Vivienne WestwoodMiriam Candurya TalemMonica MarangoniMaria Rosaria OmaggioGugu Mbatha-RawPronti, partenza, via! Taglia il nastro inaugurale la 14esima edizione delladeldi. All’Auditorium Parco della Musica si srotola il tappeto rosso per la proiezione di apertura del Festival. Ad aprire le danze la pellicola Motherless Brooklyn, per la regia di Edward Norton. La stella più scintillante sul tappeto rosso risponde al nome di Gugu Mbatha-Raw, protagonista del film. lei lo sa, e ci tiene a dircelo anche tramite il suo prezioso abito griffato Gucci. Nella gallery, tutte lesul tappeto rosso e i nostriai loro ...

WeCinema : #RomaFF14: Via domani sera con il primo red carpet ‘noir’ per @EdwardNorton. Fino al 27 ottobre una maratona stella… - nzingaretti : Arrivato alla Festa del Cinema di Roma. Bellissima, avrà successo. Allo steso tempo, con un grande dispiacere nel c… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 Ottobre: Conte e Di Maio alla festa dei 5Stelle: “Basta armi alla Turchia” -