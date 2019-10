Assopannelli | “Sostenere ed incentivare sviluppo della pioppicoltura”

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 17 ottobre 2019) Roma, 17 ott. (Adnkronos/Labitalia) – “Sostenere edlopioppicoltura, che rappresenta per l’Italia la più significativa fonte interna di legname per l’industria”. Questo l’appello rivolto alle istituzioni da Nicoletta Azzi, presidente di, l’associazione di FederlegnoArredo che rappresenta le aziende italiane produttrici di pannelli e semilavorati in legno, nell’ambitorassegna Sicam. Nel mondomateria prima legno, il pioppo rappresenta meglio di altre il made in Italy con la sua filiera di nicchia e trova il suo principale utilizzo industriale nella produzione dei pannelli (in particolare, dei pannelli compensati) nell’industria degli imballaggi di legno ecarta. Negli ultimi anni, però, la superficie coltivata è costantemente diminuita portando a un significativo aumento ...

