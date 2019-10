Organizzano rapina in banca | poi postano dei commenti su ciò che hanno fatto e accade

Fonte : baritalianews

(Di domenica 13 ottobre 2019) Una ragazza Estefany Danelia Martinez di 19 anni che era dipendente di una, l’International Bank of Commerce di Houston, in Texas aveva organizzato una fintacon il suo fidanzato, un’altra cassiera e il e il fratello della collega. Avevano finto che fossero entrati deitori in, che in realtà erano loro complici, che avevano portato via tantissimi soldi, 62.201 dollari tutti quelli che erano in cassa. Nonostante il colpo fosse andato a buon fine e l’avevano fatta franca, il giorno dopopostato su face book deimolto equivoci: “Get $$$”,che tradotto significa “prendere i soldi”, e poi un’altra frase “I’m rich”, cioè “sono ricca”. Il fidanzato della cassiera di appena 18 anni Ricky Gonzalez era andato ben oltre e aveva scritto sui social “Wipe my teeth with hundereds” e cioè “Mi sto lavando i denti con banconote da cento dollari” e ...