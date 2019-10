Gazzetta | De Laurentiis punta al risparmio per i rinnovi di Mertens e Callejon

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 11 ottobre 2019) Ladello Sport scrive deiin ballo nel Napoli e delle trattative per condurli a buon fine. “A Napoli c’è l’aria più frizzante”, scrive la rosea, con i riflettoriti su quattro giocatori di primo piano:, Zielinski e Milik. Per quanto riguarda i primi due, non è certo in discussione il loro ruolo in squadra. “Il loro rendimento non è n discussione, ma il presidente Deintende contenere i costi. E né lo spagnolo né il belga accettano proposte al ribasso. Così la loro conferma diventa un quiz già in avvio di stagione”. Tutto procede invece in maniera spedita su Zielisnki: “le percentuali di successo sono elevate, anche in tempi ristretti” Le previsioni sono meno incoraggianti per Milik, scrive la: “Non solo è considerevole la distanza tra le parti sul fronte economico, ma incide anche l’aspetto tecnico, con il centravanti che ...

napolista : Gazzetta: #DeLaurentiis punta al risparmio per i rinnovi di #Mertens e #Callejon Il belga e lo spagnolo non accett… - FantaMasterApp : 'Napoli, La Gazzetta: “Allan-Koulibaly in calo”, pronta la svolta di De Laurentiis!' - sscalcionapoli1 : Maledette nazionali, Gazzetta: è il pensiero di De Laurentiis, due azzurri sotto gli standard per colpa delle compe… -