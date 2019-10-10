romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 10-10-2019 ore 12:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 10-10-2019 ore 12:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - DanielaGitti : RT @mariannaaprile: Venti minuti di fila per il taxi alla stazione Termini. Da mezz’ora in coda nel traffico per fare due chilometri scarsi… -
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Auto in fiamme in galleria: chiusa la tangenziale, traffico in tilt RomaToday
Traffico Roma del 10-10-2019 ore 11 : 30 : PROSEGUE LA CHIUSURA DELLA TANGENZIALE EST DIREZIONE SAN GIOVANNI. TANGENZIALE CHIUSA DA ALCUNE ORE A SEGUITO DI UN MEZZO CHE HA PRESO FUOCO ALL’INTERNO DELLA NUOVA GALLERIA INEVITABILI LE RIPERCUSSIONI PER IL Traffico: SULLA TANGENZIALE, AL MOMENTO CODE, A PARTIRE DAL BIVIO PER LA SALARIA. DISAGI POI SULLA CIRCONVALLAZIONE TRA VIA LANCIANI E LA TIBURTINA. VICINO ALLE MURA VATICANE UN INCIDENTE STA RALLENTANDO IL Traffico TRA LA VIA AURELIA E ...
Traffico Roma del 10-10-2019 ore 10 : 30 : STA PROVOCANDO GROSSI DISAGI LA CHIUSURA DELLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. TANGENZIALE CHIUSA A CAUSA DI UN MEZZO IN FIAMME. MEZZO CHE HA PRESO FUOCO ALL’INTERNO DELLA NUOVA GALLERIA APPENA DOPO BATTERIA NOMENTANA. FORTI LE RIPERCUSSIONI PER IL Traffico: LUNGHE CODE A PARTIRE DALL’ALTEZZA DELLO STADIO E DI CORSO FRANCIA. MENTRE SUL RACCORDO ANULARE È RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA. ...
Traffico Roma del 10-10-2019 ore 10 : 00 : STA PROVOCANDO GROSSI DISAGI LA CHIUSURA DELLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SAN GIOVANNI. TANGENZIALE CHIUSA A CAUSA DI UN MEZZO IN FIAMME. MEZZO CHE HA PRESO FUOCO ALL’INTERNO DELLA NUOVA GALLERIA APPENA DOPO BATTERIA NOMENTANA. FORTI LE RIPERCUSSIONI PER IL Traffico: LUNGHE CODE A PARTIRE DALL’ALTEZZA DELLO STADIO E DI CORSO FRANCIA. MENTRE SUL RACCORDO ANULARE È RISOLTO L’INCIDENTE AVVENUTO IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA. ...
Traffico Roma del 10-10-2019 ore 09 : 30 : CHIUSA LA TANGENZIALE EST DIREZIONE SAN GIOVANNI. TANGENZIALE CHIUSA A CAUSA DI UN MEZZO IN FIAMME. MEZZO CHE HA PRESO FUOCO ALL’INTERNO DELLA NUOVA GALLERIA APPENA DOPO BATTERIA NOMENTANA. FORTI LE RIPERCUSSIONI PER IL Traffico: CONGESTIONATA LA CIRCOLAZIONE DA PRIMA DEL BIVIO PER LA SALARIA. DISAGI PER INCIDENTE SUL RACCORDO ANULARE. DISAGI NELLA CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA, LA TUSCOLANA E L’APPIA SULLA CASILINA RALLENTAMENTI PER ...
Traffico Roma del 10-10-2019 ore 09 : 00 : PROVOCANO ANCORA DISAGI DUE INCIDENTI AVVENUTI ALL’INCIRCA UN’ORA FA: IL PRIMO APPENA DOPO LA GALLERIA DI USCITA DALLA TANGENZIALE IN LARGO FERRARIS IV ALL’INIZIO DI VIALE DELLO STADIO OLIMPICO, IL SECONDO IN VIALE TOGLIATTI, ALTEZZA CENTOCELLE – DIREZIONE PRENESTINA. SI AGGIUNGONO DUE INCIDENTI AVVENUTI DA POCO. LE STRADE COINVOLTE: TRA VIA DEL CASAL DI SAN BASILIO E VIA CAFASSO, SULLA TUSCOLANA IN PIAZZA SANTA MARIA AUSILIATRICE ...
Traffico Roma del 10-10-2019 ore 08 : 30 : PROVOCANO ANCORA DISAGI DUE INCIDENTI AVVENUTI ALL’INCIRCA UN’ORA FA: IL PRIMO APPENA DOPO LA GALLERIA DI USCITA DALLA TANGENZIALE IN LARGO FERRARIS IV ALL’INIZIO DI VIALE DELLO STADIO OLIMPICO, IL SECONDO IN VIALE TOGLIATTI, ALTEZZA CENTOCELLE – DIREZIONE PRENESTINA. SI AGGIUNGONO DUE INCIDENTI AVVENUTI DA POCO. LE STRADE COINVOLTE: TRA VIA DEL CASAL DI SAN BASILIO E VIA CAFASSO, SULLA TUSCOLANA IN PIAZZA SANTA MARIA AUSILIATRICE ...
Traffico Roma del 10-10-2019 ore 08 : 00 : MOMENTO DI Traffico INTENSO MA ANCHE DI INCIDENTI E LAVORI. PROVOCA RALLENTAMENTI UN INCIDENTE APPENA DOPO LA GALLERIA IN USCITA DALLA TANGENZIALE, IN LARGO FERRARIS IV, ALL’INIZIO DI VIALE DELLO STADIO OLIMPICO. RALLENTAMENTI PER INCIDENTE IN VIALE TOGLIATTI, ALTEZZA CENTOCELLE – DIREZIONE PRENESTINA – TRA VIA DEL MELOGRANO E VIA DEL PERGOLATO. PER LAVORI LUNGHE CODE SULL’ARDEATINA. DISAGI DAL DIVINO AMORE A VIA ...
Traffico Roma del 10-10-2019 ore 07 : 30 : Traffico IN AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO MA CON AL MOMENTO DUE INCIDENTI CHE STANNO PROVOCANDO DISAGI: IL PRIMO ACCANTO ALLO STADIO OLIMPICO: INCIDENTE AVVENUTO APPENA DOPO LA GALLERIA DI USCITA DALLA TANGENZIALE IN LARGO FERRARIS IV, ALL’INIZIO DI VIALE DELLO STADIO OLIMPICO. L’ALTRO INCIDENTE È IN VIALE TOGLIATTI, ALTEZZA CENTOCELLE – DIREZIONE PRENESTINA – TRA VIA DEL MELOGRANO E VIA DEL PERGOLATO. UN VEICOLO IN ...
Traffico Roma del 09-10-2019 ore 20 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. UN NUOVO INCIDENTE NEGLI ULTIMI 45’ HA RALLENTATO IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, TRA LO SVINCOLO DELLA Roma-TERAMO E VIA NOMENTANA. Traffico IN MIGLIORAMENTO SUI RESTANTI TRATTI DEL GRA. CIRCOLAZIONE MENO SOSTENUTA ANCHE SU VIA DEL FORO ITALICO E TANGENZIALE EST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. IN CITTÀ, PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU LUNGOTEVERE DELLA VITTORIA, ALTEZZA PIAZZALE MARESCIALLO ...
Traffico Roma del 09-10-2019 ore 19 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. Traffico E UN INCIDENTE AVVENUTO NELL’ULTIMA MEZZ’ORA SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, TRA CASSIA E SALARIA. PROSEGUENDO, SEMPRE RALLENTATO IL TRATTO TRA NOMENTANA E PRENESTINA. ANCORA INTENSA LA CIRCOLAZIONE IN CARREGGIATA ESTERNA, DALL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24, IL Traffico MAGGIORE È DA VIA DELLA SERENISSIMA ALLA TANGENZIALE EST VERSO ...
Traffico Roma del 09-10-2019 ore 19 : 00 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, LA CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA DALL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO SEMPRE TRA CASSIA E PRENESTINA. UN NUOVO INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTA ULTERIORMENTE IL Traffico TRA LA TANGENZIALE EST E VIA DEI FIORENTINI VERSO IL RACCORDO. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, ...
Traffico Roma del 09-10-2019 ore 18 : 30 : BUONASERA DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA ESTERNA, LA CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA DALL’AUTOSTRADA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO A VIA TUSCOLANA. IN INTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO SEMPRE TRA CASSIA E PRENESTINA. UN NUOVO INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTA ULTERIORMENTE IL Traffico TRA LA TANGENZIALE EST E VIA DEI FIORENTINI VERSO IL RACCORDO. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, ...
Traffico Roma del 09-10-2019 ore 18 : 00 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SI VIAGGIA RALLENTATI A CAUSA DEL Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, DALLA CASSIA ALLA PRENESTINA. ANCHE IN ESTERNA GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO SEMPRE TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA. TRAFFICATO IL PERCORSO URBANO DELLA Roma-TERAMO, DALLA TANGENZIALE EST A VIA DI TOR CERVARA VERSO IL GRA. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO E PER INCIDENTE SU VIA DEL FORO ...
Traffico Roma del 09-10-2019 ore 17 : 30 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, GLI SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO CONCENTRATI, ANCHE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA, TRA CASSIA BIS E IL BIVIO PER LA Roma-TERAMO. IN ESTERNA, Traffico INTENSO TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA. PRUDENZA SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE UN INCIDENTE HA RALLENTATO ULTERIORMENTE LA CIRCOLAZIONE, TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E IL GRA, IN USCITA ...
Traffico Roma del 09-10-2019 ore 17 : 00 : BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. È ANCORA UN INCIDENTE A PROVOCARE CODE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, IN CARREGGIATA INTERNA, TRA CASSIA BIS E SALARIA. SUCCESSIVAMENTE LA CIRCOLAZIONE È SOSTENUTA TRA NOMENTANA E PRENESTINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA L’AUTOSTRADA DI FIUMICINO E VIA TUSCOLANA. ANCORA RALLENTAMENTI, SEMPRE PER Traffico, SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI FINO A ...