Questa notte la rete TIM ha funzionato male per diverse ore

Incidente a Rende Questa notte : 4 morti e 2 feriti : Incidente a Rende questa notte: 4 morti e 2 feriti gravi. E’ il bilancio del tragico Incidente mortale avvenuto poco dopo la mezzanotte a Saporito

Asteroide grande quanto Buckingham Palace "sfiorera'" la Terra Questa notte : Un Asteroide transiterà nelle prossime ore a una distanza relativamente vicina dalla Terra. Si tratta dell'SP3, un Asteroide già noto agli esperti, caratterizzato dalle dimensioni di circa 19...

Questa notte un asteroide si avvicinerà pericolosamente alla Terra : Questa notte un asteroide grande quasi quanto Buckingham Palace passerà vicino alla Terra a una distanza considerata come "potenzialmente pericolosa". Secondo i calcoli della Nasa, succederà intorno a mezzanotte: l'asteroide SP3 si avvicinerà al nostro pianeta a una distanza di circa 384 chilometri a più di 19 mila miglia all'ora. Questo significa che sarà più vicino a noi della Luna. La buona notizia è che si esclude l'impatto e, se anche ci ...

Emmy Awards 2019 : Questa notte la diretta su Rai 4 : Il Trono di Spade 8 - Emilia Clarke Tutto è pronto su Rai 4 per la lunga diretta dei Primetime Emmy Awards 2019. questa notte, a partire dall’1.45, andrà in onda la cerimonia di premiazione, che si svolgerà al Microsoft Theater di Los Angeles e che negli USA sarà trasmessa da Fox. Emmy Awards 2019: la cerimonia di premiazione in onda dall’1.45 su Rai 4 La 71° edizione dell’evento non avrà un conduttore unico, e tante saranno le ...

India - obiettivo Luna : fiato sospeso Questa notte per l’allunaggio del lander Vikram : E’ in programma nelle prossime ore l’alLunaggio del lander Vikram della missione Indiana Chandrayaan-2: dovrebbe iniziare la sua discesa verso il suolo del satellite un’ora e trenta minuti dopo la mezzanotte Indiana, per raggiungerla in circa 15 minuti, andando ad adagiarsi tra 2 crateri. “Sarà il quarto d’ora più emozionante di tutta la missione Chandrayaan-2“, ha dichiarato il direttore dell’Agenzia ...

GdS - il Torino aspetterà fino a Questa notte per Verdi : Napoli mercato in uscita – GdS, il Torino aspetterà fino a questa notte per Verdi L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport rivela che l’interese per Verdi da parte del Torino è ancora vivo. I granata trattano ad oltranza per l’attaccante del Napoli che, a quanto pare, resta la primissima scelta. Da Napoli, fino a ieri, non sono filtrati segnali di apertura, in giornata è possibile un confronto a livello ...