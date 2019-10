Caso Savoini e propaganda russa | Parlamento UE ammonisce la Lega Ma i 5 Stelle si

Caso Russia-Lega : dai telefoni di Savoini nessun contatto con Salvini : Dall’analisi dei due telefoni sequestrati a Gianluca Savoini (uno dei quali acquistato di recente) e dall’esame dei tabulati telefonici non risulterebbero contatti, né via chat né via mail o telefonici, fra il presidente dell’associazione LombardiaRussia e il segretario della Lega Matteo Salvini. È quanto si apprende in ambienti giudiziari. Sarebbero emersi invece contatti preparatori all’incontro ...