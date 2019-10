Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 5 ottobre 2019) Unotutti, tutti. Ormai l’avversario è lui, l’ex sindaco di Firenze, l’ex premier. E tutti si compattano per resistere al guastafeste di Rignano sull’Arno. E allora il senatore semplice di Italia viva si prende in un sol colpo la strigliata di Giuseppe Conte (“Non sto sereno. È inaccettabile che ogni giorno voglia rimarcare il suo spazio politico”) e la tirata di orecchie di pezzi da novanta del partito, come il presidente dell’Europarlamento, Davide Sassoli, o come i ministri Paola De Micheli e Francesco Boccia. Non era mai successo che la luna di miele di un esecutivo durasse meno di due settimane. Poco, pochissimo. Nemmeno il tempo di giurare e già imperversa un clima da pre-crisi. “Persino con Salvini i primi due mesi sono stati idilliaci”, allarga le braccia chi frequenta palazzo Chigi. ...

raffaellamucci1 : RT @HuffPostItalia: Fuoco di sbarramento contro Renzi - Straccia2 : RT @HuffPostItalia: Fuoco di sbarramento contro Renzi - HuffPostItalia : Fuoco di sbarramento contro Renzi -