Forte scossa di terremoto tra Grecia e Turchia LIVE

Lidl - macchina da caffé ritirata dal mercato : Forte rischio di scossa elettrica premendo il tasto dell’espresso : Attenzione al caffè casalingo con la scossa. La comunicazione urgente di servizio della catena Lidl sta diventando virale. A causa di un grave difetto di fabbricazione, una macchina da caffè venduta dal 10 giugno 2019 è stata ritirata dal mercato. C’è il rischio altissimo di ricevere una scarica elettrica non voluta nel momento in cui si pigia sul tastino dell’espresso. Per questo Lidl sta invitando tutti i clienti che hanno acquistato la ...

Terremoto Filippine - Forte scossa di magnitudo 6.4 al confine con l’Indonesia : Un Terremoto di magnitudo 6,4 ha colpito la provincia occidentale di Davao, nelle Filippine meridionali, ed è stato avvertito nella provincia di Sulawesi settentrionale, nell'Indonesia centrale, come epicentro vicino al confine tra i due Paesi. Secondo l'agenzia di meteorologia e geofisica dell'Indonesia non c’è pericolo tsunami.Continua a leggere

Indonesia - Forte scossa magnitudo 6.1 : 4.59 Una scossa di magnitudo 6.1 è stata registrata alle 11:02 ora locale (le 4:02 in Italia) davanti le coste sudorientali dell'isola Indonesiana di Mindanao. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica evulcanologia (Ingv) italiano e del servizio geologico Usa -Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 80 km di profondità ed epicentro 85 km a sud di Pondaguitan. Non si hanno al momento segnalazioni di danni a persone ocose, né è stata emessa ...

Terremoto in Turchia : Forte scossa scuote Istanbul - si temono danni : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata oggi 26 settembre 2019, precisamente alle 12.59 italiane, sulla Turchia occidentale dove, ricordiamo, due giorni fa era stata registrata una scossa...

Turchia - Forte scossa di terremoto a Istanbul : magnitudo 5.7 : Secondo il sito del quotidiano 'Sabah', la scossa ha provocato "momenti di panico" in città. Due giorni fa un'altra scossa di magnitudo 4.7.Continua a leggere

Forte scossa di terremoto in Indonesia : almeno un morto e diversi danni : Un terremoto magnitudo 6.5 si è verificato nella zona delle isole Molucche, in Indonesia, alle 01:46:45 ora italiana (08:46:45 ora locale), ad una profondità di 20 km. Al momento il bilancio del sisma è di almeno un morto e diversi danni: nella capitale provinciale di Ambon, parti dell’edificio di un’università islamica sono crollate, uccidendo un insegnante. Un ospedale della città è stato danneggiato e i pazienti sono stati ...

Forte scossa di terremoto in Indonesia - panico a Kairatu e Ambon [FOTO e AGGIORNAMENTI] : Una Forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 ha colpito l’Indonesia alle 6:46 locali (l’1:46 della notte in Italia), con epicentro alle isole Molucche, nei pressi dell’importante città di Ambon (330.000 abitanti) e precisamente a Kairatu, cittadina di 55.000 abitanti dell’isola di Seram. Il terremoto ha provocato danni, frane e crepe nelle strade. Al momento non si hanno notizie di vittime o feriti, ma le prime immagini ...

Indonesia - Molucche : Forte scossa 6.5 : 2.51 Una scossa di terremoto di magnitudo 6.5 è stata registrata alle 6:46 ora locale (l'1:46 in Italia) alle isole Molucche, nell'est dell'Indonesia. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 25 km di profondità ed epicentro in mare a 8 km da Kairatu, piccola città sulla costa sud occidentale dell'isola di Seram. Al ...

Forte scossa di terremoto a largo di Creta - sisma intenso anche in Turchia. Paura a Istanbul : Attività sismica decisamente marcata negli ultimi giorni in Europa, soprattutto sull'asse Italia-Balcani-Turchia, con diverse scosse di intensità medio-alta, localmente anche in grado di creare...

Forte scossa di terremoto al largo di Creta [DATI e MAPPE] : Una Forte scossa di terremoto magnitudo mb 5.3 si è verificata al largo dell’isola di Creta alle 09:48:59 ora italiana (10:48:59 ora locale), ad una profondità di 19 km. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Forte scossa di terremoto al largo di Creta [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Forte terremoto a Porto Rico - scossa di magnitudo 6.1 scuote il Paese : Un Forte terremoto di magnitudo 6.1 è stato registrato a Porto Rico: l'epicentro è stato localizzato circa 80 chilometri al largo delle coste nord occidentali, a una profondità di 10 chilometri. Il terremoto avvertito in tutta l'isola, ma al momento non ci sono notizie di danni a persone o cose.Continua a leggere

Terremoto - Forte scossa al Nord Italia : paura in Friuli Venezia Giulia - epicentro a Tolmezzo [AGGIORNAMENTI LIVE] : Una forte scossa di Terremoto, di magnitudo 3.8, ha colpito il Friuli Venezia Giulia alle 14:58 di oggi pomeriggio. L’epicentro s’è verificato nei pressi di Tolmezzo, dove la scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione che – impaurita – è scesa in strada. Da ieri l’area Italo-Mediterranea è fortemente ballerina, con il forte Terremoto in Albania e poi la scossa magnitudo 4.3 di ieri sera in ...

Albania - nuova Forte scossa di terremoto : danni a oltre 400 case e palazzi : Una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 4.9 si è registrata in Albania poco dopo la mezzanotte. Il suo epicentro è stato di nuovo nel mare adriatico, a due chilometri a sud est di Durazzo. La scossa, chiaramente sentita anche a Tirana, ha sorpreso i membri del governo mentre erano in diretta tv per dare il bilancio dei danni del terremoto del pomeriggio. Il governo è ancora riunito in seduta straordinaria. Dal pomeriggio di sabato fino ...

Terremoto in Albania - nuova Forte scossa nella notte. Danni e feriti. Italia pronta ad aiutare : L'Italia è pronta ad aiutare l'Albania colpita dal Terremoto. Il premier albanese Edi Rama ha detto di essere stato chiamato al telefono dal presidente del consiglio Italiano Giuseppe Conte "il quale mi ha offerto il sostegno dell'Italia per fare fronte alle conseguenze del sisma". La conta dei feriti intanto sale a circa 100 persone, molti e ingenti i Danni agli edifici. Dopo la potente scossa di magnitudo 5.8, una nuova ...