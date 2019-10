Chi c’è davvero dietro Greta Thunberg?

Sanità - Speranza : “C’è impegno a togliere il super-ticket. Faremo ddl per riordino materia : Chi ha di più deve pagare di più” : “Basta tagli e più risorse per il Servizio sanitario nazionale. Le risorse da sole non bastano a risolvere i problemi, ma sono fondamentali almeno per provare a risolverli”. In un video su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza, annuncia che nel Fondo sanitario nazionale per il 2020 ci saranno 2 miliardi in più rispetto al 2019. Ma soprattutto, sottolinea, “al Consiglio dei ministri abbiamo scritto per la prima ...

A che ora inizia Juventus-Bayer Leverkusen e su che canale vederla in tv. C’è la diretta in Chiaro : CLICCA QUI PER SEGUIRE LA diretta LIVE DI Juventus-Bayer Leverkusen (CALCIO D’INIZIO ALLE ORE 21.00) Oggi, martedì 1° ottobre alle ore 21.00 (diretta tv su Sky Sport e su canale 5), Juventus e Bayer Leverkusen si affronteranno per il secondo incontro del Gruppo D della Champions League 2019-2020. All’Allianz Stadium i bianconeri di Maurizio Sarri vanno a caccia dei tre punti dopo aver pareggiato il primo incontro a Madrid contro ...

Temptation Island Vip - Chiara e Simone : c’è il colpo di scena : Temptation Island Vip, c’è il colpo di scena. La quarta puntata del docu reality di Alessia Marcuzzi è stata dominata dal falò di Anna Pettinelli e Stefano Marchi, che nonostante la sfuriata di lei ha avuto un lieto fine, ma non è stato l’unico confronto della serata. Dopo Anna, a prendere la decisione di avere un falò anticipato anche Chiara Esposito. La bellissima fidanzata di Simone Bonaccorsi ha ammesso di essere entrata a far parte del ...

Liguria - la crisi cronica delle infrastrutture danneggia l’agricoltura. Ma c’è Chi resiste nonostante tutto : Elisa Core, laureata in Economia e commercio, era destinata a nuotare fra moduli e fatture nello studio da commercialista del padre. Sara Armellino, laureata in Scienze forestali e ambientali, avrebbe probabilmente trovato lavoro all’estero. Invece ora entrambe dividono le loro energie fra un gregge di “marmocchi” (due a testa, quasi tutti piccoli) e uno di pecore e capre con cui producono formaggi per buongustai a ...

Vulnerabilità delle SIM telefoniche - adesso c’è anche WIBattack per controllare se la scheda è a risChio : Ricordate Simjacker, la pericolosa tecnica d’attacco alle SIM? I ricercatori di sicurezza hanno scoperto che consente di prendere il controllo di smartphone e altri dispositivi. Ora hanno scoperto che lo stesso tipo d’attacco può essere portato avanti tramite WIBattack. È identico a Simjacker e concede l’accesso a comandi simili, ma sfrutta una Vulnerabilità diversa delle schede SIM. Se per Simjacker la porta d’ingresso ...

Qui Milan – Fiducia a Giampaolo ma c’è già Chi è pronto a subentrare : Dopo sei giornate di Serie A sono già tre le panchine a rischio. Situazione pesantissima a Genova e nella Milano nerazzurra. Panchine Serie A – Sampdoria, Genoa e Milan nelle figure di Di Francesco, Andreazzoli e Giampaolo stanno attraversando un periodo particolarmente brillante tanto da far pensare a degli esoneri. Il banco di prova per i blucerchiati sarà il Verona, secondo Tuttosport è pronto Iachini. Il quotidiano La Repubblica ...

Gazzetta : Ancelotti si sarà Chiesto come mai con tante rotazioni c’è un calo fisico così evidente : Se onestamente il Napoli visto col Cagliari meritava di vincere, questo del mezzogiorno partenopeo no È tutto racchiuso in questa frase il commento di Maurizio Nicita alla prestazione del Napoli di ieri contro il Brescia Tre punti, un San Paolo finalmente pieno e che spinge la squadra sino all’ultimo minuto, Mertens sempre decisivo sotto porta e Di Lorenzo in costante crescita Queste le uniche note positive del lunch match, il che non può ...

Tecnologia 5G - facciamo Chiarezza. Ecco perché non c’è ragionevole motivo di averne paura : L’istituto superiore di Sanità ha recentemente pubblicato un interessante report intitolato “Radiazioni a radiofrequenze e tumori: sintesi delle evidenze scientifiche”, riguardante quali sono le conoscenze attuali sui possibili danni derivanti dalle radiazioni elettromagnetiche. Questo documento risponde alle più comuni perplessità sul 5G, e sicuramente chi ha dubbi dovrebbe leggerlo, dato che proviene da un prestigioso ed affidabile istituto ...

Il prof delegittima Greta Thunberg : “Vittima di mercanti di bambini”. Frassoni (Verdi europei) : “C’è Chi pensa che la Terra sia piatta” : “Greta Thunberg? Penso sia la vittima di mercanti di bambini. Questi ragazzini non sanno nulla di scienza”. A dirlo, in diretta tv da Lilli Gruber, a Otto e mezzo, su La7, il professore di Chimica fisica dell’Università di Modena, Franco Battaglia. “L’inquinamento, col surriscaldamento climatico, non c’entra nulla” ha proseguito. “Lo conferma il 99% degli scienziati” è stata la replica di ...

La polizia rimuove una macChina parcheggiata male e non si accorge che dentro c’è la bara con il cadavere : Una vicenda che potremmo definire macabra quella accaduta a New York dove la polizia ha visto che una macchina era parcheggiata male, ha chiamato il carro attrezzi e l’ha fatta portare via sequestrandola. La polizia, ligia al suo dovere non si è accorta, però, che dentro c’era la bara con un cadavere. La macchina, infatti, era parcheggiata fuori da una agenzia di pompe funebri e aveva il regolare pass che le permetteva di stare, però, ...

LIVE Atletica - Mondiali 2019 in DIRETTA : APPUNTAMENTO ALLE 21.15 : C’E’ TORTU IN FINALE NEI 100!!!! StecChi fra i grandi dell’asta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.08: ENTRANO IN PISTA I FINALISTI DEI 100 METRI UOMINI!!! C’E’ UN AZZURRO, FILIPPO TORTU 21.05: L’ottavo finalista dei 100 è Filippo TORTU, che ha riportato l’Italia in FINALE nei 100 dopo 32 anni. Per lui, ventunenne, campione europeo Under 20 e vice campione del mondo giovanile nei 100, è la prima grande FINALE internazionale. Ha un personale di 9″99 stabilito ...

Manuel Bortuzzo a Italia Si : “Non c’è pena per Chi mi ha sparato” : Italia Si, Marco Liorni intervista Manuel: “Non esiste una pena per chi mi ha sparato” Si è raccontato con una lunga e toccante intervista nella puntata di Italia Si di oggi, sabato 28 settembre 2019, Manuel Bortuzzo, presente dall’inizio di questa nuova stagione come saggio fisso, accanto a Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli e un quarto giudice che varia di volta in volta (oggi Raimondo Todaro, preceduto da Adriano Panatta ...

Alvino : “Ecco il reale motivo del ritiro del Napoli - c’è sempre Chi vuole destabilizzare” : Il giornalista Carlo Alvino attraverso i propri social ha spiegato il motivo per cui il Napoli andrà in ritiro prima di Napoli Brescia: “Prima il risveglio muscolare, poi la colazione e successivamente doppia riunione tecnica e infine in pulman da Castel Volturno verso il San Paolo alle 10:15. Ecco spiegato il reale motivo del ritiro del Napoli. Nessun provvedimento particolare, si tratta solo di organizzazione. Ma per qualcuno ogni ...

Formula 1 - Binotto fa sognare i tifosi della Ferrari : “c’è un motivo ben preciso se abbiamo sviluppato la macChina” : Il team principal della Ferrari ha parlato della stagione attuale e della prossima, soffermandosi sui piloti e sugli obiettivi da raggiungere E’ un momento alquanto positivo per la Ferrari, tre vittorie consecutive e la possibilità di centrare un clamoroso poker in Russia, dove i rettilinei del tracciato di Sochi potrebbero favorire le monoposto del Cavallino. Lapresse Nonostante le note positive, nel box in rosso i piedi restano ben ...