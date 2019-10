Cesena | mostra video porno a alunni elementari | sospesa maestra

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 2 ottobre 2019) Federico Garau Le delicate indagini sono tuttora in corso: l'insegnante è stata allontanata dall'istituto ma rimane indagata. Posto sotto sequestro il cellulare incriminato per verificare le versioni fornite dai piccoli Avrebbeto un filmino di contenuto esplicitamentegrafico ai propridi una quinta elementare, per questo motivo un'insegnante di 36 anni è finita al centro delle indagini dei carabinieri di. Secondo le notizie filtrate fino ad ora, la donna avrebbeto ai bambini delle esplicite immagini riprese col suo smartphone, in cui era stato immortalato un rapporto sessuale completo col fidanzato. Il dispositivo elettronico è stato sequestrato dagli inquirenti, che dovranno verificare la veridicità delle informazioni loro riferite. La procura della Repubblica ha aperto immediatamente un fascicolo per corruzione di minori. I fatti ...

davideinno85 : RT @_DAGOSPIA_: UNA INSEGNANTE 36ENNE MOSTRA UN SUO VIDEO PORNO AGLI STUDENTI DI UNA QUINTA ELEMENTARE DI CESENA - Unakenonsai : RT @_DAGOSPIA_: UNA INSEGNANTE 36ENNE MOSTRA UN SUO VIDEO PORNO AGLI STUDENTI DI UNA QUINTA ELEMENTARE DI CESENA - lucabattanta : RT @_DAGOSPIA_: UNA INSEGNANTE 36ENNE MOSTRA UN SUO VIDEO PORNO AGLI STUDENTI DI UNA QUINTA ELEMENTARE DI CESENA -