Sciopero per il clima | oggi studenti in piazza ma l’assenza va giustificata

Fonte : fanpage

(Di venerdì 27 settembre 2019) È in programma, venerdì 27 settembre, il terzo Global strike forte, loglobale per il, lanciato dal movimento Fridays For Future sull'onda del clamore suscitato dall'attivista svedese Greta Thunberg. Tanti gliitaliani che sono scesi in una delle 180 piazze della manifestazione, da Roma a Milano, passando per Napoli, Firenze e Palermo, insieme anche a numerosi adulti. Assenze "giustificate" per volere del Miur.

