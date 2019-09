A Torino si torna a parlare di spiritualità

Calciomercato - le ultime : Eder torna in Serie A - cessione del Torino e retroscena in casa Atalanta : Il Calciomercato continua a muoversi, le squadre sono alla ricerca di nuovi calciatori o tramite il mercato svincolati e tramite campionati ancora aperto, oppure per le prossime sessioni di mercato di gennaio o giugno. Nelle ultime ore alcune importanti novità. Torino – Il Torino ha ceduto a titolo temporaneo all’Ad Sanjoanense Futebol Sad il giovane attaccante Mouhamed Menaour Belkheir. Lo comunica il club granata in una ...

DIRETTA Torino LECCE/ Streaming video e tv : sfida che torna dopo sette anni : DIRETTA TORINO LECCE. Streaming video e tv, tedsta a testa, quote e risultato live del match per la terza giornata del campionato di Serie A.

Torino - N’Koulou chiede scusa e torna in gruppo : arma in più per Mazzarri : Storia a lieto fine in casa Torino, sono arrivate le scuse da parte del difensore Nkoulou dopo il caos delle ultime settimane dovute a situazioni di mercato che hanno distratto il calciatore che non è sceso in campo nelle ultime partite. “E’ arrivato il momento di chiudere definitivamente questa polemica – scrive il difensore granata nella nota pubblicata dal sito della societa’ – esprimo le mie scuse se il ...

Torino - Verdi si ripresenta : “non vedo l’ora di tornare in campo con questa maglia” : “Sono contentissimo di essere tornato. Non vedo l’ora di entrare in campo con questa maglia. Sempre forza Toro”. E’ questo il messaggio di Simone Verdi in un video pubblicato sul profilo Twitter del Torino. Il club granata ha piazzato un grande colpo di mercato, il corteggiamento è stato lunghissimo e la trattativa è andata in porto solo negli ultimissimi minuti di calciomercato, importante investimento del ...

