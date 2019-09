Domani sulla piattaforma Rousseau ci sarà un voto sul cosiddetto “patto civico per

Allerta Meteo Emilia-Romagna : Domani temporali e vento forte sulla costa : “Nella giornata di mercoledì 18 settembre l’Emilia Romagna sarà interessata dal transito di una veloce perturbazione che determinerà un flusso di correnti fresche da nord-est. Sono previste precipitazioni diffuse anche di tipo temporalesco che potranno assumere carattere organizzato con maggiore probabilità sul settore centro-orientale della regione. Nel corso della mattinata si prevede un’intensificazione dei venti da nord-est ...

Michael Schumacher lascerà l’ospedale Domani? Possibili effetti a livello cerebrale? Le novità sulla cura : Il ricovero di Michael Shumacher all’ospedale Georges Pompidou di Parigi si potrebbe concludere nella giornata di domani (mercoledì 11 settembre). Come riporta il Corriere della Sera, gli effetti dei trattamenti a cui si sarebbe sottoposto l’ex pilota di Formula Uno nella giornata odierna potrebbero essero visibili nelle prossime settimane quando il tedesco sarà già nella sua villa di Gland (Svizzera). Attorno alle condizione fisiche ...

Meteo Protezione Civile Domani : tempo piu' stabile - rovesci e temporali sulla Sicilia : Nella giornata di domani il tempo tornerà ad essere generalmente stabile sulla penisola, anche se sono attese delle locali precipitazioni, in particolare su Sicilia e basso versante...

Maltempo : Domani allerta gialla sulla Sicilia : Palermo, 4 set. (AdnKronos) - Ancora pioggia sulla Sicilia. La Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta meteo per rischio idrogeologico di livello 'giallo' per tutta l'isola.

Governo - Centinaio a M5S : pronti ad accordo di legislatura - Zingaretti : «Discontinuità sulla squadra». Direzione Pd Domani alle 18 : Governo, Nicola Zingaretti tiene aperta la strada del dialogo con M5S nella giornata ritenuta decisiva prima del secondo giro di consultazioni al Quirinale: «Voglio difendere l'Italia dai...

Governo - Zingaretti : «Troveremo una soluzione - discontinuità sulla squadra». Direzione Pd Domani alle 18 : Governo, Nicola Zingaretti tiene aperta la strada del dialogo con M5S nella giornata ritenuta decisiva prima del secondo giro di consultazioni al Quirinale: «Voglio difendere l'Italia dai...

Su il sipario sulla Serie B - Domani il via con Pisa-Benevento : La corsa a un posto in Paradiso sta per iniziare. La Serie B riapre i battenti per una prima giornata che si aprirà domani all'Arena.

Un po’ d’Italia sulla Soyuz - Domani lancio telescopio Mini-EUSO : domani verrà lanciato nello spazio un pezzo d'ingegno e di ricerca italiano. Dal cosmodromo russo di Baikonur, a bordo della Soyuz in partenza verso la Stazione spaziale internazionale, ci sarà infatti Mini-EUSO, un telescopio costruito per catturare diversi fenomeni legati ai raggi ultravioletti di origine cosmica. Il Mini-EUSO è stato sviluppato nell'ambito di una collaborazione internazionale guidata dall'Istituto nazionale di fisica nucleare ...

Simon Gautier : Domani l’autopsia sulla salma : Sarà eseguita domani l’autopsia sulla salma di Simon Gautier, il turista francese di 27 anni morto nel corso di un’escursione sui monti del Cilento (Salerno). L’esame autoptico verrà effettuato nell’ospedale di Sapri (Salerno) dove attualmente si trova il corpo: lo eseguirà il medico legale dell’Asl Salerno, Adamo Maiese, su disposizione della Procura della Repubblica presso il tribunale di Vallo della ...

Litter Hunter - il robot marino antiplastica - Domani sbarcherà sulla spiaggia di Atrani : “domani Litter Hunter, il robot marino antiplastica, sbarcherà sulla spiaggia di Atrani. Nel pomeriggio monteremo la Centrale Operativa sulla spiaggia, il robot marino che raccoglierà la plastica, il drone aereo che dovrà individuarla dall’alto. In contemporanea le associazioni di volontariato distribuiranno materiale informativo a tutti i presenti in spiaggia, sensibilizzandoli ad un uso corretto della plastica. Negli stessi minuti ...

Calendario Serie A 2019-2020 – Sorteggi in diretta Domani. Tutte le info sulla prossima stagione : Il portale di SkySport ha pubblicato le informazioni su come poter seguire in diretta il Sorteggio per il Calendario Serie A della prossima stagione: Calendario Serie A – Domani alle ore 18:45 iniziano i collegamenti per il Sorteggio che inizierà alle 19:00. L’attesa è finita Il countdown è iniziato. Lunedì 29 luglio negli studi di Sky sarà svelato il Calendario di Serie A, primo atto della stagione 2019-2020 al via nel week ...

Incendi Sardegna - arriva il maestrale - nuova allerta arancione per Domani : massima attenzione soprattutto sulla costa orientale : Il caldo continua a non dare tregua alla Sardegna dove ha iniziato a soffiare il vento di maestrale che dovrebbe fare sentire i suoi effetti già nelle prossime ore portando un po’ di refrigerio sull’isola. Nel frattempo però la protezione civile ha diramato un nuovo allerta per pericolo di Incendi per sabato 27. Codice arancione di “attenzione rinforzata” in buona parte della Sardegna: dal Campidano a tutta la costa ...