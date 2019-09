Coppa Sabatini 2019 | grandissimo assolo di Alexey Lutsenko dopo 80 chilometri di fuga

LIVE Coppa Sabatini 2019 in DIRETTA : Lutsenko vince con 73 km di fuga solitaria - Colbrelli 2° per il terzo anno consecutivo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La top-5 odierna: 1° Alexey Lutsenko (Astana) 2° Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) 3° Simone Velasco (Neri Sottoli-Selle Italia-KTM) 4° Kristian Sbaragli (Israel Cycling Academy) 5° Filippo Ganna (Team Ineos) 15.55 terzo 2° posto consecutivo per Colbrelli a Peccioli. Velasco sembrerebbe avercela fatta a strappare il 3° posto a uno Sbaragli troppo generoso che si è fatto tutto lo strappo ...

LIVE Coppa Sabatini 2019 in DIRETTA : Lutsenko solo in testa - Colbrelli - Sbaragli e Velasco all’inseguimento : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.30 Sbaragli, Colbrelli e Velasco si avvantaggiano sul resto del gruppetto inseguitore di cui fa parte anche Albasini! 15.29 C’è accordo tra gli inseguitori di Lutsenko, ma, ora, la strada è in leggera discesa fino al prossimo passaggio sullo strappo conclusivo, motivo per cui il kazako perde poco o nulla. 15.27 Ripreso Narvaez, si è formato un gruppetto, ora, con, tra gli altri, ...

LIVE Coppa Sabatini 2019 in DIRETTA : Lutsenko solo in testa - gruppo a due minuti : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.13 C’è uno scatto del campione russo e vincitore del Giro d’Italia U23 2018 Alexander Vlasov in gruppo. La nazionale italiana, però, chiude subito. 15.11 Pimpanti Bettiol e Colbrelli, entrambi vogliono lanciare segnali al CT Davide Cassani. 15.09 Dietro ci sono alcuni buchi nel gruppo dovuti al passaggio sullo strappo di Peccioli. 15.07 2’10” per Lutsenko quando ...

LIVE Coppa Sabatini 2019 in DIRETTA : Lutsenko solo in testa - lo insegue un gruppetto con Bernal e Formolo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.40 Doubey quest’anno era andato molto forte al Tour of Oman, concluso in 8° posizione, successivamente, però, non si era più visto fino ad oggi. 14.36 Alessandro Fedeli sta impreziosendo ulteriormente la sua ottima prima stagione da professionista. Quest’anno ha vinto la tappa inaugurale del Tour of Rwanda. Nel 2018, da U23, aveva conquistato il Trofeo Edil C, il GP Liberazione ...

LIVE Coppa Sabatini 2019 in DIRETTA : tanti azzurri in gara - esame per Alberto Bettiol : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della corsa: percorso, favoriti e italiani – La startlist e l’elenco completo dei partecipanti – Il percorso ai raggi x – Orario e programma della Coppa Sabatini Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della 67esima edizione della Coppa Sabatini. gara storica del calendario italiano la quale, insieme al Giro di Toscana che si è svolto ...

Coppa Sabatini 2019 - la presentazione della corsa : percorso - favoriti e italiani. Cobrelli e Ulissi i più indiziati al successo : Domani si terrà la 67esima edizione della Coppa Sabatini-Gran Premio Città di Peccioli. Partenza alle 11.30 da Peccioli, con arrivo nella stessa sede verso le 16.00. Il percorso, di 195 km, è quello classico della gara in questione con, nel finale, sei giri da effettuare lungo l’ormai abituale circuito conclusivo della Coppa Sabatini e arrivo sullo strappo che da anni contraddistingue questa corsa. Sarà, dunque, gara per velocisti che ...

Coppa Sabatini 2019 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Presenti Bernal - Bettiol e Formolo : 67ma edizione per la Coppa Sabatini – Gran Premio città di Peccioli: la spettacolare corsa di un giorno che si disputa in Toscana va alla ricerca di un nuovo vincitore dopo lo spagnolo Lobato che si è imposto nel 2018. Chi riuscirà a succedergli? Al via ben sei formazioni World Tour, oltre alla Nazionale italiana di Davide Cassani che sarà alla ricerca di conferme in vista del Mondiale. Andiamo a scoprire la startlist (in ...

Coppa Sabatini 2019 : il percorso ai raggi X. Attenzione allo strappo di Peccioli : Giovedì 19 settembre la città di Peccioli ospiterà la sessantasettesima edizione della Coppa Sabatini – Gran Premio città di Peccioli. Saranno 195,9 i chilometri che i corridori percorreranno con partenza e arrivo nella città pisana. Questa sarà la seconda prova del Challenge Toscana in memoria di Alfredo Martini; corsa accoppiata al Giro di Toscana di domani, mercoledì 18 settembre. Il percorso è praticamente identico a quello del 2018 e ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : Davide Cassani testa due Nazionali al Giro della Toscana e alla Coppa Sabatini : Si avvicinano i Mondiali 2019 di Ciclismo, che si svolgeranno nello Yorkshire (Gran Bretagna) dal 22 al 29 settembre. Ieri il CT della Nazionale Davide Cassani ha comunicato la lista dei preconvocati per la rassegna iridata, ma la composizione definitiva delle squadre verrà resa nota successivamente, per poter sciogliere gli ultimi dubbi. Questa settimana si svolgeranno infatti diverse classiche italiane, che serviranno a Cassani per valutare la ...

Ciclismo - Coppa Sabatini 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Giovedì 19 settembre andrà in scena la 67° Coppa Sabatini – GranPremio Città di Peccioli (PI). La corsa di un giorno toscana è uno dei grandi classici d’autunno del calendario italiano e anche quest’anno arriva puntuale nella settimana che precede il Mondiale. Saranno tanti i big che si sfideranno sul percorso studiato dagli organizzatori che prevede partenza ed arrivo sempre da Peccioli. Un tracciato vallonato, ma certamente ...