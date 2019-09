Napoli | la rivolta della Whirlpool | operai in piazza | bloccata l' autostrada Napoli-Salerno

Napoli - la rivolta della Whirlpool : operai in piazza - strade bloccate : All'indomani dell'annuncio della cessione del ramo d'azienda, i lavoratori della Whirlpool tornano in piazza a Napoli . Dopo un'assemblea infuocata davanti ai cancelli della fabbrica...

Napoli - la rivolta delle mamme navigator : «Non deludete i nostri figli o saremo costrette ad andare via» : Prima tagliate fuori dal mondo del lavoro durante la maternità. Poi la speranza di ri-immettersi nel circuito professionale grazie alla selezione pubblica bandita per il reclutamento dei...

Napoli - la beffa dei kayak alla Gaiola : scattano le denunce - noleggiatori in rivolta : kayak e Gaiola, un binomio che torna a far parlare. Dopo l'allarme frane per i «4 chilometri di costa a rischio» - lanciato dal Centro Studi Interdisciplinari Gaiola Onlus a inizio...