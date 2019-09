Von Der Leyen | difendo lo stile vita europeo | scelta basata sui diritti

Quanto guadagna Ursula Von Der Leyen : stipendio del presidente : Quanto guadagna Ursula Von Der Leyen: stipendio del presidente Ursula Von Der Leyen è la nuova presidente della Commissione Europea. Nominata nel luglio 2019, l’ex ministro del governo Merkel ricoprirà ora una carica importante nell’ottica degli equilibri europei. Al di là delle priorità e delle politiche da perseguire, la curiosità degli utenti si rivolge anche ai guadagni percepiti da queste alte cariche. Insomma, Quanto guadagna Ursula ...

Ue - Von Der Leyen : “Lo stile di vita europeo si basa su libertà - uguaglianza - dignità umana. Non deve mai esser dato per scontato” : Lo stile di vita europeo è sinonimo di “libertà, uguaglianza, democrazia e rispetto della dignità umana”, accesso ai servizi, “protezione delle persone più vulnerabili“. E “si è affermato a caro prezzo e a fronte di grandi sacrifici“. Ecco perché “non dovrebbe mai essere dato per scontato, perché non è né immutabile, né garantito per sempre. Viene messo in discussione ogni giorno da antieuropeisti ...

"Voglio difendere lo stile di vita europeo" - dice Ursula Von Der Leyen : “Dovremmo essere fieri del nostro stile di vita europeo in tutte le sue forme e dimensioni e dovremmo costantemente preservarlo, proteggerlo e coltivarlo”. Ursula von der Leyen, dal primo novembre prossima presidente della Commissione Europea al posto di Jean-Claude Jucker, scende in campo per difendere una delle definizioni più controverse del suo nuovo corso, con un responsabile ad hoc, il greco Margaritis Schinas che avrà anche la delega ...

Ursula Von Der Leyen : "Difendo lo stile di vita europeo. Non permettiamo agli anti-Ue di snaturarlo" : Libertà, uguaglianza, democrazia e rispetto della dignità umana. Questi valori e l’adesione ad essi costituiscono le fondamenta dell’Europa. A ricordarlo è la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen in un suo intervento su Repubblica, in cui ribadisce che si tratta di valori “sanciti nel nostro Trattato” e che “ci garantiscono le libertà di cui godiamo oggi. Definiscono e ...

SCENARIO/ Sapelli : ecco il piano di Von Der Leyen e Macron per affondare l'Italia : Altro che maggiore flessibilità: è una narrazione falsa. La nuova Commissione è molto ordoliberista. Attenzione anche all'attivismo della Francia

Von Der Leyen cambia idea : niente delega alla 'protezione dello stile di vita europeo' : Ursula Von der Leyen ha presentato a Bruxelles la sua squadra di 26 commissari europei. Uno per ogni Stato membro dell'Unione Europea. I componenti sono stati individuati dai singoli Stati ma la neo-Presidente ha provveduto a disegnare e ad affidar loro le deleghe. Così all'ultimo arrivato per designazione, Paolo Gentiloni, la Presidente ha attribuito uno degli incarichi più importanti: gli Affari economici e monetari. Ma è scoppiata la polemica ...

Ursula Von Der Leyen - guai in commissione : tre dei suoi sono indagati. Cosa succederà ora : A pochi giorni dalla nomina dei commissari, Ursula von der Leyen deve già fare i conti con la giustizia. Uno dei nomi più importanti della sua lista, Sylvie Goulard, ex ministro della Difesa francese ed ex deputato al Parlamento europeo, era - fa sapere il sito politico.eu - in una stazione di poliz

Conte da Von Der Leyen : «Migranti - penalità per chi non li accoglie». Patto sulla crescita con l'Ue : Un Patto con la nuova Europa su migranti e crescita, i due nodi più spinosi su cui si gioca il futuro del governo giallorosso. Ottenuto il voto di fiducia dal Parlamento, Giuseppe Conte vola a...

Giuseppe Conte incontra Ursula Von Der Leyen - l'affondo di Salvini : "È andato dai suoi datori di lavoro" : Giuseppe Conte è atterrato a Bruxelles in occasione di diversi vertici con le istituzioni europee. Primo tra tutti quello con Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Ue. I due hanno discusso a lungo e Conte, che ora deve fare i conti con un governo diametralmente opposto, fa marcia indiet

Conte : consonanza con Von Der Leyen - chi non collabora sui migranti paga un “grave prezzo” finanziario : Nei suoi incontri avuti oggi a Bruxelles con la presidente eletta della prossima Commissione europea, Ursula von der Leyen e con il presidente uscente del Consiglio europeo, Donald Tusk, il presidente del Consiglio italiano Giuseppe Conte ha riferito di aver avuto "colloqui molto cordiali veramente con una grande disponibilità nei confronti dell'Italia e - ha aggiunto - nei confronti miei personali". "In particolare - ha spiegato Conte - con la ...

Ue - Di Maio su Von Der Leyen c'era anche il sì della Lega : Ue, Di Maio su Von Der Leyen c'era anche il sì della Lega."La presidente von der Leyen e' stata indicata anche dal governo italiano giallo-verde".