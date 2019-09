Jaguar I-Pace | la prima Jaguar completamente elettrica

Jaguar I-Pace : ridefinire il significato di “automobile” : Jaguar chiede all’Oxford English Dictionary e all’Oxford Dictionaries di aggiornare la loro definizione online della parola “automobile” . L’attuale vocabolo online descrive solamente una vettura alimentata da “un motore a combustione interna” Jaguar sta promovendo una campagna ideata per l’Oxford English Dictionary (OED) e per l’Oxford Dictionaries (OxfordDictionaries.com), finalizzata al cambiamento della definizione ufficiale online ...

Jaguar I-PACE elettrica – La vita è più semplice che mai grazie al nuovo online calculator e all’app : Il nuovo online calculator e l’app Go I-PACE rendono il possedere una I-PACE elettrica più semplice che mai. L’online calculator consente ai proprietari di analizzare in modo semplice come diversi fattori incidono sull’autonomia e i costi di gestione Da oggi possedere una Jaguar I-PACE elettrica è più semplice che mai, grazie ad una serie di nuove funzionalità pensate per un miglior utilizzo e per una migliore gestione dei costi. Il nuovo ...