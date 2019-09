Gli occhi del mercato su Draghi Bce | braccio di ferro a Francoforte

Gli occhi del mercato su Draghi Bce - il braccio di ferro a Francoforte : “Deboli prospettive dell'economia, scarsa inflazione nell'area dell'euro (che vale circa la metà del target statutario della Bce al 2%, ndr) e la Brexit imminente”. Giustifica così il quotidiano tedesco “Handelsblatt" le ulteriori “misure di politica monetaria espansiva” Segui su affaritaliani.it

UOMINI E DONNE/ Giulia CavaGlià - ritocchino al naso e foto con... - Trono classico - : UOMINI e DONNE, anticipazioni e news Trono classico: ecco tutte le notizie sugli ex e gli attuali protagonisti del dating show in onda su Canale 5.

Gli occhi puntati su Draghi. Banche preoccupate : È uno di quei giovedì in cui il faro si sposta su Mario Draghi e sulle decisioni che la Bce prenderà. Il presidente di Eurotower è alla sua penultima fatica, il penultimo consiglio direttivo prima della fine del mandato e il passaggio di consegne a Christine Lagarde, che ha già annunciato la volontà di proseguire sulle orme del predecessore. La scommessa di Draghi è che, alla fine, le ...

Giulia CavaGlia di Uomini e Donne prima e dopo il ritocchino : foto : Giulia Cavaglia si è fatta conoscere al grande pubblico nello studio di Uomini e Donne. prima come corteggiatrice (di Lorenzo Riccardi, che non l’ha scelta), poi come tronista. Alla fine del suo percorso ha scelto Manuel Galliano, ma la loro storia è finita dopo poco. L’altro suo pretendente, quello scartato, era Giulio Raselli che, a partire dal prossimo 16 settembre, ritroveremo in studio. È ufficiale: è Giulio uno dei nuovi 4 tronisti. E ha ...

Lo scoiattolo si ferma ad annusare un fiore - occhi chiusi e “relax” : Gli scatti che stanno intenerendo il web [GALLERY] : Il mondo di oggi è così frenetico che per ricordarci di prenderci una pausa o un momento per godersi la natura o apprezzare la vita dobbiamo leggerlo sulle tazze o in qualche meme sui social. Se tutte queste parole scritte qua e là sugli oggetti quotidiani, in realtà, hanno ben poca influenza sugli esseri umani, forse le immagini di questo tenero scoiattolo potranno far cambiare idea a molti. A Vienna, un fotografo è riuscito a catturare ...

Elisabetta Canalis - lo strano dettaGlio sulla scollatura salta subito all’occhio : Elisabetta Canalis è seguitissima su Instagram. La ex Velina di Striscia la Notizia conta quasi 2,5 milioni di fan a cui ogni giorno regala scatti della sua vita privata, di sua figlia Skyler Eva (rigorosamente senza mai mostrarne il volto), delle vacanze e anche degli eventi glamour che la vedono protagonista. L’ultima foto, però, ha sollevato parecchi dubbi tra i follower. Eli è in abito da sera, come sempre splendida, e nel post tagga le ...

Reddito di cittadinanza - occhio aGli sms : La convocazione per la firma del patto di lavoro può avvenire sia attraverso la posta elettronica che tramite una chiamata o...

Amadeus affetto da una malattia aGli occhi. La confessione del conduttore spiazza : Amadeus, l’amato conduttore, ha un problema agli occhi che interferisce non poco con la sua vita. L’ex deejay sarà il prossimo conduttore del Festival di Sanremo, ormai è ufficiale. Per lui è stata una gioia immensa e un grande onore. “Ho avuto la notizia che uno aspetta da una vita quando fa il presentatore – ha detto in un’intervista – Tra i sogni da quando si è ragazzi c’è quello di poter condurre da grande il Festival di Sanremo. Oggi mi è ...

Lutto a Valle di Cadore - Marco muore improvvisamente a 3 anni sotto Gli occhi della mamma : Dramma a Valle di Cadore, nel bellunese, per la morte improvvisa di un bambino di soli tre anni: Marco è deceduto improvvisamente nella mattinata di giovedì mentre si trovava a casa con la mamma. Il piccolo soffriva da tempo di forti dolori addominali ed era in cura da un pediatra da circa un anno. La tragica morte e i primi soccorsi I fatti si sono verificati nella mattinata di giovedì, 5 settembre, a Valle di Cadore, comune situato in ...

Pistocchi consiGlia : “Con Fabian e Lozano meGlio tornare al 4-3-3” : L’ex giornalista di Mediaset Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Marte in merito all’inizio stagione del Napoli. Pistocchi consiglia ad Ancelotti di tornare al 4-3-3 come sistema di gioco. Lo stesso schema adottato da Sarri e che ha garantito al Napoli stagioni di successi. Considerato l’affanno nel ruolo di trequartista da parte di Fabian non è da escludere l’ipotesi di Lozano dietro Mertens e ...

Stregati daGli occhi verdi di Carolina Stramare - la Miss Italia che sussurra ai cavalli : Non ha ancora chiuso gli occhi, e' frastornata per i mille impegni, tra interviste e foto, e alle strade che si possono ora aprire col titolo di Miss Italia, la pavese Carolina Stramare, ha detto all'Ansa, ci pensera' domani. occhi verdi, capelli castani, nata il 27 gennaio 1999 a Genova, e' fidanzata e lavora da tre anni come modella. E tra le passioni, quella per l’equitazione, che pratica a livello agonistico dall’età di 9 anni. La sua ...

“Ora lo picchia!”. Michele Placido e la giovane moglie : è successo in mare - sotto Gli occhi di tutti : Che succede tra Michele Placido e la sua giovanissima compagna Federica Vincenti? Dire che si tratta di “maretta” vista la location, sembra azzeccato. Ma da quello che vediamo sembra trattarsi di una vera e propria tempesta, almeno a giudicare dalle espressioni e dai gesti della cantante e dell’attore, fotografati dal settimanale Diva e Donna. Durante un bagno nel mare di Sabaudia scoppia una lite furiosa tra moglie e marito, che si puntano il ...

Mauro aveva solo 25 anni. Tornava a casa da una festa - è morto sotto Gli occhi degli amici : Tragico incidente stradale sulla Appia nella notte: un’automobile con a bordo tre ragazzi si è ribaltata mentre gli occupanti facevano ritorno a casa da una festa. A perdere la vita è stato Mauro Simone, venticinquenne alla guida del veicolo; feriti anche gli altri due amici, poi trasportati d’urgenza presso il vicino Ospedale di Maddaloni.--Alla guida del veicolo incidentato, un giovane di appena venticinque anni, Mauro Simone, residente a ...

“Wow - Paolo!”. Bonolis : fisico da impazzire in costume - ma attenzione al dettaGlio. L’occhio cade proprio lì e… : Non solo una grande mente, ma qualcosa di più. Non con poca ironia, i paparazzi del settimanale Vero hanno pizzicato a Porto Cervo l’affiatatissima famiglia Bonolis. In vacanza in Sardegna, Paolo Bonolis e l’amata moglie Sonia Bruganelli, si concedono ancora qualche giorno di relax. La Bruganelli, classe 1974, è elegantissima nel due pezzi bianco e verde, eppure a catturare l’attenzione è ‘il costume’ di Bonolis. Qualche tempo fa, la coppia ...