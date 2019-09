Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 6 settembre 2019) "I ministrihanno messo a repentaglio la mia, agevolando una grave fuga di notizie". Lo dice la deputata del M5s, Piera, testimone di giustizia dal 1991, originaria di Partanna (Trapani), componente della commissione parlamentare Antimafia presieduta da Nicola Morra. La presunta fuga di notizie riguarda un "decreto inter-ministeriale firmato a maggio dai titolari dell'Interno e della Giustizia, con il quale vengono rese di pubblico dominio notizie riservate su di lei e sulla sua famiglia", si legge in una nota redatta dallo staff della parlamentare, cognata di Rita Atria, la giovane testimone di giustizia che si tolse ladopo l'uccisione del giudice Paolo Borsellino.Il riferimento e' all'affissione - tra i procedimenti in trattazione del Tribunale di Roma - di uno statino in cui era inserito il processo in cui lasi trova imputata con le ...

zazoomblog : Testimone di giustizia e deputata M5s Aiello: “Mia vita in pericolo per colpa di Salvini-Bonafede” - #Testimone… - ilfogliettone : Aiello (M5S), mia vita in pericolo causa Salvini e Bonafede - - AzzSalvatore : RT @fanpage: Testimone di giustizia e deputata M5s Aiello: “Mia vita in pericolo per colpa di Salvini-Bonafede” -