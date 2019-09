Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 3 settembre 2019) Primoin Medio Oriente e primo a giocarsi alla fine di un anno solare. Già per questo, il campionato del mondo di calcio indelsarà inedito. Questa mattina, in conferenza stampa, l’ambasciatore dela Roma, Abdulaziz Ahmed al Malki al, ha parlato dello stato dei lavori sugli stadi che dovranno essere pronti per la competizione. “Infrastruttureall’80 per cento. Negli scorsi tre anni abbiamo stipulato tanti accordi. Abbiamo anche consolidato la cooperazione con l’Italia. Tante compagnie italiane sono venute a lavorare sui progetti dei Mondiali. Il comitato organizzatore ha pubblicato un elenco lunghissimo di appalti affidati alle compagnie straniere. Il calcio significa incontro dei popoli attorno a un obiettivo. L’assedio che abbiamo subito non ha fondamento, è basato sul nulla, su divergenze di ...

CalcioWeb : Mondiale Qatar 2022, Al Jehani: 'Infrastrutture completate all'80 per cento' - ToreDeriu : @MircoTurcato @marifcinter Se fa una bella stagione e viene riscattato magari finisce pure al mondiale in Qatar nel… - gube_9 : @pap1pap ciò dimostra che la Uefa fa fare il cazzo che gli pare a determinati club. se non si fossero inventati la… -