Biathlon | è morto il norvegese Halvard Hanevold

(Di martedì 3 settembre 2019) Si è spento l'ex biathleta: lo riferisce fondoitalia.it, scrivendo che il campione olimpico di Nagano '98 nel format dell'individuale è deceduto stamane vicino ad Oslo, dove viveva con la moglie, anch'ella biathleta, la canadese Sandra Keith, ed i loro due figli. Ilaveva 49 anni e la sua scomparsa è improvvisa, tanto che non è stata ufficializzata la causa del decesso. Dopo aver appesa sci e carabina al chiodo,era diventato commentatore tv. In carriera aveva vinto sia le Olimpiadi che i Mondiali nella specialità della 20 km individuale. A questi successi vanno aggiunti i quattro ori, equamente divisi tra olimpici e mondiali, con le staffette, oltre a diversi argenti e bronzi sia ai Giochi che ai Mondiali, ottenuti in diversi format.

