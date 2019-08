Il pilota della Formula 2 Anthoine Hubert è morto dopo un bruttissimo incidente

Formula 1 - Bottas ormai certo della conferma : la Mercedes ‘cambia’ pilota per il futuro : La permanenza di Bottas costringerà Ocon a cambiare aria in vista della prossima stagione, permettendo così a Russell di diventare pilota del futuro per la Mercedes La Mercedes ha ormai scelto Valtteri Bottas come compagno di Lewis Hamilton anche nella prossima stagione, per quella che sarà la quarta con la line-up composta dal britannico e dal finlandese. photo4/Lapresse Una scelta dolorosa quella compiuta da Toto Wolff, che verrà ...

Spagna - aereo militare precipita in mare. Morto il pilota della pattuglia acrobatica : Un aereo militare spagnolo C-101 è precipitato oggi in mare al largo di La Marca, nella regione spagnola della Murcia, provocando la morte del pilota. Lo ha confermato il ministero della Difesa, citato dai media spagnoli. La vittima è il comandante Francisco Marin Nunez, della patrulla Aguila, la pattuglia acrobatica dell’aviazione spagnola. Messaggi di cordoglio sono stati inviati dal primo ministro Pedro Sanchez e tutti i principali leader ...

VIDEO Maverick Vinales MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : la prestazione deludente del pilota della Yamaha : Senza se e senza ma è stato la delusione del GP della Repubblica Ceca, decima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Maverick Vinales ha deluso le grandi aspettative che molti del team di Iwata riponevano in lui. E’ arrivato un decimo posto anonimo, privo di spunti, al cospetto di un Valentino Rossi giunto sesto, ad evidenziare tutte le criticità della M1. Di seguito il VIDEO della prestazione incolore dell’iberico: VIDEO Maverick ...

F1 - Max Verstappen : “Lewis Hamilton non è il miglior pilota della sua generazione - è Alonso : poteva vincere otto Mondiali” : Oggi pomeriggio si disputeranno le qualifiche del GP di Ungheria 2019 e a scaldare l’ambiente, considerando anche le temperature al di sotto della media stagionale e la pioggia che ha fatto capolino all’Hungaroring, ci ha pensato Max Verstappen con delle dichiarazioni scottanti rilasciate al The Telegraph. Il pilota della Red Bull, capace di vincere due delle ultime tre gare regalando grande spettacolo, sta attraversando un ...

Essere un pilota della Nasa non è una cosa semplice : Entrare a far parte della ristretta cerchia di piloti che volano con aerei della Nasa non è certo facile: la flotta di aeromobili presente presso l’Armstrong Flight Research Center è piuttosto variegata e vola soprattutto per scopi di ricerca. È corretto dire che ogni volo – effettuato con un F/A-18, unF/A15 o un ER-2 High Altitude – è un vero e proprio esperimento in quota, che può servire a testare tecnologie e concept in ambienti ...

Alessandria - ultraleggero precipita sulla corsia d’emergenza della A26 : morto il pilota : Un ultraleggero è precipitato sull’autostrada A26, nei pressi di San Michele, in provincia di Alessandria, pochi metri prima dello svincolo con l’A21 Torino-Piacenza. Nonostante l’intervento immediato del 118, il pilota è deceduto. Lo schianto, sulla corsia di emergenza, non ha coinvolto i veicoli in transito. Gli automobilisti che hanno assistito alla scena parlano di una manovra improvvisa prima dello schianto. Sul posto anche vigili del ...

Formula 1 - Hamilton boccia gomme e ala anteriore : parole durissime del pilota della Mercedes : Il pilota campione del mondo ha espresso il proprio parere sugli pneumatici e sull’ala anteriore introdotta nel 2019 per favorire i sorpassi Lewis Hamilton sta dominando il Mondiale 2019 di Formula 1, il britannico comanda con un distacco considerevole sul compagno di squadra Bottas, rimasto l’unico avversario nella lotta iridata. Lapresse Nonostante la sua superiorità, il britannico ha qualcosa di cui lamentarsi: “la ...