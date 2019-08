Conte al Colle | poi vede M5S-Pd I dem | Fatti ulteriori passi avanti

Sergio Mattarella dà l'incarico a Conte : colloquio di un'ora - più lungo del previsto. I paletti del Colle : Poco dopo le 10.20 dal Quirinale annunciano che il premier incaricato Giuseppe Conte ha accettato con riserva l'incarico conferitogli dal presidente Sergio Mattarella . Il colloquio tra Conte e il Capo dello Stato è durato poco meno do un'ora , non poco. Segno che al di là delle formalità, i nodi da s

Conte alle 9.30 al Colle da Mattarella : Il Pd sblocca la premiership di Conte , ma vuole un esecutivo politico e che non sia la "staffetta" del precedente. La Lega ribadisce: "Si ritorni al voto". Il capo politico dei 5 Stelle: "Il ruolo di Conte è una garanzia per le politiche che vogliamo realizzare"

I Cinque Stelle : “Passi avanti su Conte premier”. Ma il Pd : “Trattativa incagliata per le richieste di Di Maio”. Alle 16 consultazioni al Colle : Botta e risposta tra i due schieramenti, salta l’incontro programmato in mattinata. Ora l’ostacolo principale è il ruolo dell’attuale ministro dello Sviluppo economico

Di?Maio : senza sì a Conte no ad altri incontri con Pd. Oggi consultazioni al Colle : Sarebbe ancora «in salita» la strada per un accordo di governo tra M5s e Pd che, dopo il vertice notturno tra Di?Maio, Zingaretti, Conte e Orlando, torneranno a incontrarsi stamattina. Oggi pomeriggio al via il secondo giro di consultazioni di Mattarella, con M5s che salirà per ultimo al Colle domani sera