Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2019 ore 12 | 30

(Di mercoledì 28 agosto 2019)28 AGOSTOORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI NON MOLTE LE SEGNANI PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INFATTI INDICATO NEL COMPLESSO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUSOTRADE DELLA. QUALCHE PROBLEMA SULLA PRENESTINA DOVE TROVIAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO DAL RACCORDO A VIA PONTE DI NONA. TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA LITORANEA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA SEMPRE NEI DUE SENSI. ANDIAMO SULLA PONTINA DOVE PROSEGUIRANNO FINO AL 3 SETTEMBRE PROSSIMO I LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS TRA I KM 10+562 E 109+200 SIA IN DIREZIONECHE TERRACCINA; PERTANTO SONO PREVISTE CHIUSURE ALTERNATE DI UNA CORSIA DI MARCIA ALLA VOLTA, CON CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI SVINCOLI E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO ...

