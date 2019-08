Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 24 agosto 2019) 110 film,, morto la notte scorsa a Roma a 83 anni (era nato a Roma il 2 febbraio 1936) ha attraversato dal primo dopoguerra gran parte della storia del cinema italiano nei film di Totò,(erano entrambi di Campo dè Fiori a Roma), Monicelli, Gassmann, Steno, Corbucci e poi negli ultimi decenni. Vinse una Coppa Volpi nel 1986 come migliore attore per Regalo di Natale e tre anni prima riconoscimenti importanti erano arrivati per Una Gita Scolastica, entrambi di, il regista che ha fatto di un attore popolare ma comprimario, un vero, intuendo e valorizzando quelle doti drammatiche che per tutta la prima parte della carriera erano state incomprese.La sua fisicità, con quel setto nasale rotto (un incidente sui campi di calcio da ragazzino), la piccola statura lo avevano naturalmente posto a ruolo di spalla ma il ...

RaiTre : «Mi piace esplorare il personaggio che interpreto. Conoscerlo a fondo, cerco di immedesimarmi» Addio a… - airin_73 : RT @fraurolo121: Carlo Delle Piane #CarloDellePiane ha lavorato con alcuni dei più importanti attori e registi come Totò,Eduardo De Filipp… - Maurizi48001969 : RT @HuffPostItalia: Da Totò e Aldo Fabrizi al successo da protagonista con Pupi Avati, Carlo Delle Piane -