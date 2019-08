Violenze quotidiane e minacce a moglie per ottenere soldi droga | arrestato

Fonte : romadailynews

(Di martedì 20 agosto 2019) Roma – 40/50 euro al giorno per il crack ottenute dallacon la violenza e la minaccia di far esplodere la loro casa con il gas. Con questa accusa e’ statodalla Polizia di Stato, che ha eseguito una misura cautelare emessa dal Tribunale, un cinquantenne gia’ noto alle Forze dell’Ordine. Dopo anni diladell’si e’ rivolta ai poliziotti del commissariato Romanina diretto da Laura Petroni. La donna ha raccontato che il marito, soprattutto perper la, la minacciava con ogni mezzo e, sempre usando la violenza, la costringeva ad avere rapporti sessuali.che avvenivano anche alla presenza del figlio minore della coppia. Gli investigatori, che conoscevano il passato dell’uomo, dopo aver ascoltato, con le cautele del caso, la vittima ed aver raccolto una serie di ...

