Questa è la prima immagine della smart TV da 70 pollici di Redmi

VIDEO Fabio Quartararo GP Austria 2019 : “Questa prima fila è come una pole per noi - ero al limite” : Grande soddisfazione per un risultato forse insperato alla vigilia da parte di Fabio Quartararo, capace di chiudere in seconda posizione le qualifiche del Gran Premio d’Austria 2019 per la classe MotoGP. Il rookie francese della Yamaha Petronas ha conquistato la sesta prima fila della carriera nella classe regina a testimonianza delle sue proverbiali qualità sul giro secco, dovendosi arrendere solo a Marc Marquez e riuscendo a precedere di ...

La prima vera pulizia di Iliad sugli smartphone proposti : da Questa domenica due iPhone in pensione : Ci sono aggiornamenti interessanti che dobbiamo prendere in considerazione a partire da oggi 21 luglio per tutti coloro che intendono acquistare uno smartphone tramite Iliad, in particolare gli iPhone che sono giunti nel catalogo dell'operatore francese pochi mesi fa. Ne parlammo a suo tempo con un articolo specifico, ma questa domenica occorre tornare sulla questione a causa di un aggiornamento del listino. Solo il tempo ci dirà se quella ...

Battiti Live 2019 a Vieste nella prima puntata in onda Questa sera su Italia 1 : A partire da oggi, alle 21:15 in prima serata su Italia1, debutta il mercoledì dell’estate Italiana con il primo dei cinque appuntamenti televisivi del festival itinerante targato Radionorba, “Battiti Live” condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Luigi Antonini firma la regia del programma che ha come inviata speciale tra il pubblico in piazza la webstar e attrice 15enne Mariasole Pollio. Ecco le parole del presidente di Radionorba ...