Lo scioglimento dei ghiacci e le correnti calde dell’Atlantico | i passi avanti della

Luglio 2019 è stato il mese più caldo di sempre : drammatico scioglimento dei ghiacci : I Centri Nazionali per l'Informazione Ambientale dell'Amministrazione nazionale oceanica ed atmosferica (NOAA) statunitense hanno confermato che Luglio 2019 è stato il mese più caldo di sempre, o meglio, degli ultimi 140 anni, da quando vengono registrate le temperature globali del pianeta. Impatto drammatico sullo scioglimento dei ghiacci.Continua a leggere

Inverni molto freddi : lo scioglimento dei ghiacci Artici non è la causa : Uno studio dell’università dell’Exeter, pubblicato sulla rivista Nature Climate Change, smentisce l’ipotesi che la riduzione dei ghiacci dell’Artico sia responsabile dei severi Inverni nell’emisfero settentrionale, soprattutto in Asia e negli Stati Uniti. Le osservazioni mostrano che quando si riduce la copertura dei ghiacci marini, alcune regioni di Asia e Nord America vivono spesso degli Inverni insolitamente ...

Il riscaldamento globale e gli effetti sulla Groenlandia - tra scioglimento dei ghiacci e incendi [FOTO] : L’immagine a corredo dell’articolo mostra la gravità dello scioglimento in atto dei ghiacci in Groenlandia: sono ben distinguibili le “pozze” d’acqua blu nel bianco circostante, mentre, a poca distanza, divampano le fiamme. La foto è stata catturata dallo Spazio dal satellite per l’osservazione terrestre Sentinel 3, sviluppato dall’European Space Agency come parte del Programma Copernicus: immagine è ...

Surriscaldamento globale - in Groenlandia lo scioglimento dei ghiacciai fa paura : Un'ondata di calore anomala si è spostata verso l'Artico, che ha raggiunto i 23 gradi. L'allarme dell'Onu: "Ridurre le emissioni di gas"

Incendi incontrollabili e scioglimento dei ghiacciai accelerato : Groenlandia sotto doppio attacco : La Groenlandia è sotto doppio attacco: da un lato i ghiacciai si stanno sciogliendo molto più velocemente di quanto dovrebbero, dall'altro gli Incendi incontrollabili la stanno devastando, così come sta accadendo in Siberia e Alaska. Capiamo insieme cosa sta succedendo per colpa del riscaldamento globale.Continua a leggere

Caldo record in Groenlandia : lo scioglimento dei ghiacci innalza il livello del mare : “Questo è l’anno in cui la Groenlandia influisce maggiormente all’innalzamento dell’Oceano“: sono le parole di Marco Tedesco, ricercatore alla Columbia University, riferite allo scioglimento dei ghiacci della Groenlandia, che si sta verificando a ritmi simili a quelli del 2012. Il 60% dello strato di superficie che, solitamente, copre l’area, si è sciolto a causa delle alte temperature (nell’ultima ...

Antartide : è record di scioglimento dei ghiacci : I ghiacciai dell’Antartide non godono di buona salute. In soli tre anni è andata persa un’area più grande del Messico, pari a 2 milioni di chilometri quadrati di ghiaccio. Un processo catastrofico che ha avuto inizio nel 2014. A rilevarlo sono state le analisi condotte da una ricercatrice della NASA attraverso immagini satellitari. (altro…) The post Antartide: è record di scioglimento dei ghiacci appeared first on Idee Green.