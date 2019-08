Io Sono Bella è il nuovo singolo di Emma Marrone scritto da Vasco e Curreri | data di

Le proteste di Hong Kong Sono una bella grana per Pechino : Roma. La manifestazione pacifica alla quale hanno partecipato – secondo gli organizzatori ma anche secondo l’analisi delle immagini fatta dai media internazionali – circa un milione e settecentomila persone, domenica scorsa a Hong Kong, è la dimostrazione che la maggior parte di chi chiede maggiori

Alessia Fabiani ho fatto tanti errori i miei figli Sono la cosa più bella : Dopo essere stata in tv alcuni anni fa come letterina al programma “Passaparola” oggi Alessia Fabiani è una mamma single di due gemelli Kim e Keira, che non ha paura a dire di no per dedicarsi alla sua famiglia. “Ho fatto tanti errori, ma loro sono la cosa più bella e giusta che abbia mai fatto”, ha dichiarato al settimanale “Chi”.” Abbiamo un rapporto splendido, anche se non nascondo che crescere due ...

Emma Marrone torna il 6 settembre con 'Io Sono bella' - canzone scritta da Vasco Rossi : Soltanto pochi giorni fa, Emma Marrone si mostrava commossa sui social network nell'annunciare che Vasco Rossi ha scritto una canzone per lei. Oggi, tramite i suoi account Twitter e Instagram, la salentina ha fatto sapere che il brano firmato dal suo idolo uscirà il pRossimo 6 settembre e si intitola "Io sono bella". Nell'intervista esclusiva che ha rilasciato a "Tv Sorrisi e Canzoni", la 35enne anticiperà anche la pubblicazione di un nuovo ...

Gigi e Bella Hadid Sono state derubate a Mykonos e dicono non ci torneremo : La modella Gigi Hadid ha raccontato che lei e sua sorella Bella sono state derubate mentre erano in vacanza a Mykonos, in Grecia. La modella ha parlato dell’incidente su “Instagram”, sull’account @gisposable, che ha utilizzato per condividere gli scatti del viaggio. Dopo aver sconsigliato la meta a tutti i turisti, ha concluso dicendo è meglio spendere soldi altrove, non ha fornito molti dettagli sul furto, suo padre, Mohamed Hadid, ha ...

Matt Bellamy dei Muse ed Elle Evans si Sono sposati : Il matrimonio di Elle Evans e Matt Bellamy Il matrimonio di Elle Evans e Matt Bellamy Il matrimonio di Elle Evans e Matt Bellamy Il matrimonio di Elle Evans e Matt Bellamy Il matrimonio di Elle Evans e Matt Bellamy Il matrimonio di Elle Evans e Matt Bellamy «Mr e Mrs Bellamy». Così Matthew Bellamy, Matt per tutti, frontman dei Muse, ha annunciato via social il matrimonio con la modella Elle Evans. Ad accompagnare il suo nuovo status di uomo ...

Wanda Nara - seno in bella mostra e look da sexy ballerina : “Sono pura” [GALLERY] : Un look da ballerina che fa girare la testa: seno esagerato e pose sexy, Wanda Nara si mostra bella e seducente sui social. Il messaggio però sottolinea la purezza Impegnata a risolvere la situazione contrattuale del marito Mauro Icardi, finito ormai ai margini dell’Inter, Wanda Nara trova il tempo di dedicarsi ad alcuni shooting fotografici da far girare la testa. La bella modella argentina ha pubblicato alcuni scatti, eseguiti dalla ...

Tav - imbarazzo al momento del parere del governo. Bellanova (Pd) ironica : “Presidente ma quanti governi ci Sono?” : Nel giorno del voto sulle mozioni Tav, con le due forze di governo divise sul via libera o meno all’opera, non manca la rappresentazione plastica della spaccatura dell’esecutivo. Così, tra momenti di imbarazzo, al momento del parere del governo richiesto dalla presidenza, prima di passare alle dichiarazioni di voto, i due rappresentati di Lega e M5s hanno fornito pareri opposti. Si alza per primo il sottosegretario pentastellato ...

Gigi e Bella Hadid in bikini a Mykonos Sono uno spettacolo : Gigi e Bella Hadid fanno salire la temperatura a Mykonos con uno shooting casalingo ad alto tasso erotico. In vacanza nell’isola greca, le due sorelle sfoggiano bikini striminziti che svelano i loro corpi stupendi. Gigi si mette in posa con la camicia che svolazza al vento e le scopre il lato B, Bella si improvvista fotografa e la immortala con lo smartphone.

Temptation Island 2019 - Vittorio si ribella e lascia Katia : «Sono stanco di essere preso per il cu*o» : Temptation Island 2019, Vittorio si ribella e lascia Katia: «Sono stanco di essere preso per il cu*o». Finisce male, anzi malissimo anche il falò di confronto tra Katia e...

Docufilm della Ferragni al Festival di Venezia. Ma il web si ribella : "Sono proprio alla frutta" - : Mariangela Garofano Chiara Ferragni ha coronato uno dei suoi sogni d'infanzia, quello di realizzare un film. "Chiara Ferragni - Unposted", il Docufilm sulla sua vita, parteciperà al 76 Festival di Venezia. Ma in rete arrivano le prime critiche Chiara Ferragni parteciperà alla Mostra del cinema di Venezia con un Docufilm sulla sua vita e al colmo della felicità, ha voluto condividere questo sogno che si avvera con i suoi follower. La ...

Bella Thorne : "Sono pansessuale - posso essere attratta da chiunque - non mi importa il genere" : Il suo fidanzato, Benjamin Mascolo, noto come Benji del duo Benji & Fede, aveva già parlato dell'ampiezza di vedute della sua fidanzata, l'attrice e cantante statunitense Bella Thorne. Ecco le sue dichiarazioni concesse qualche tempo fa a Vanity Fair: "Sto imparando molto da lei. Prima di conoscerla pensavo di avere la mente aperta, e invece ho capito quanto le mie idee fossero ristrette. Grazie a lei mi sto aprendo a ogni ...

