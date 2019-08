Prima dei Leoni | arrivano i Pardi

VIDEO Judo - l’Italia partecipa alla Festa del Coraggio a Tokyo! Tamburi e balli tribali Prima dei Mondiali! : Da domenica 25 agosto a domenica 1 settembre si terranno a Tokyo, in Giappone, i Mondiali di Judo: l’Italia si trova già nella capitale nipponica ed ha preso parte alla tradizionale Festa del Coraggio, fatta di balli tribali e musica a ritmo di Tamburi, come testimoniato da una delle azzurre presenti, Odette Giuffrida, che ha postato il VIDEO sui social. IL VIDEO DELLA Festa DEL Coraggio DI ...

Perché quello del taglio dei parlamentari è un autogol di Salvini : non si vota Prima di aprile 2020 : La proposta di Matteo Salvini di approvare la riforma costituzionale che prevede il taglio del numero dei parlamentari e poi andare subito al voto anticipato potrebbe non essere realizzabile. Sul tema le opinioni dei costituzionalisti non sono univoche, non esistendo alcun precedente. Ma la posizione prevalente è quella di un'impossibilità di conciliare le due cose.Continua a leggere

Serie C - date e orari Prima giornata dei tre gironi : il programma completo : Attraverso un comunicato, la Lega Pro ha annunciato le date e gli orari della prima giornata dei gironi A, B e C. Di seguito il programma completo. GIRONE A ALESSANDRIA – GOZZANO Domenica Ore 17.30 Stadio “G. Moccagatta”, Alessandria AREZZO – LECCO Domenica Ore 17.30 Stadio “Città di Arezzo”, Arezzo COMO – PERGOLETTESE Domenica Ore 17.30 Stadio “Giuseppe Sinigaglia”, Como GIANA – ERMINIO RENATE Domenica Ore 17.30 ...

Come sarà l’episodio tributo a Luke Perry in Riverdale 4 - KJ Apa : “Uno dei più tosti mai visti Prima” : Riverdale 4 debutterà solo a ottobre, ma KJ Apa ha anticipato qualcosa sull'imminente quarta stagione, in particolare sul primo episodio. L'attore, che interpreta Archie Andrews nel teen drama, ha svelato cosa aspettarci dalla première, che contiene un tributo a Luke Perry, suo padre on-screen. La star di Beverly Hills 90210 è venuta a mancare lo scorso marzo in seguito a in ictus. Intervistato da Extra sul red carpet dei Teen Choice Awards, ...

Addio Nadia Toffa - sempre in Prima linea contro la mia e la sua Terra dei fuochi : Carissimo Luciano De Crescenzo, mio amato Prof. Bellavista, passo oggi a salutarti per l’ultima volta in questa Terra a me natia, qui in costiera amalfitana. Io sono Marfella, cognome da gens Amarfia, fondatori di Amalfi e di Melfi, liberti romani che con il loro valore avevano ottenuto di vivere in una Terra cosi bella, ma durissima. I miei avi sono stati nocchieri e cavalieri di Ravello, accompagnando fra’ Gerardo Sasso in Terrasanta a fondare ...

Argentina - Macri perde le Primarie presidenziali : rischio panico dei mercati : Il presidente uscente è stato sconfitto dallo sfidante Alberto Fernandez in tandem con la ex inquilina della Casa Rosada Kirchner. Se tale risultato si ripetesse nelle elezioni presidenziali del 27 ottobre, Fernandez, 60 anni, sarebbe proclamato vincitore al primo turno. Non è da escludere una reazione negativa alla Borsa di Buenos Aires

Beach volley - King & Queen of the beach Civitanova. Paolo Ficosecco è il “re dei re”! Prima corona per Sara Breidenbach! : Un classico e una Prima volta: Paolo Ficosecco e Sara Breidenbach sono il King & Queen 2019 Offertevillaggi.com edizione del ventennale. Alla IPLEX Arena hanno sconfitto in finale Giulia Toti e Matteo Ingrosso, al termine di due giorni di grandissimo spettacolo con ottima partecipazione di pubblico. In campo femminile la milanese Breidenbach, nella finale contro Giulia Toti, ha scelto come compagna proprio Jessica Allegretti che fa coppia ...

Renzi : «Folle votare subito. Prima governo istituzionale e taglio dei parlamentari» : L’ex premier: la priorità è evitare l’aumento dell’Iva. Il Pd? C’è chi vuole le urne per cambiare i Renziani...

“La luce dei miei occhi”. Ricky Martin presenta la figlia Lucia : arriva la Prima foto ‘social’ : Giornata di figli svelati e di gioie famigliari oggi. Perché dopo il pargolo di Daniela Santanchè che fa strage su Instagram e dopo che Maria De Filippi è pronta ad accompagnare all’altare il suo Gabriele, ecco che arriva un nuovo piccolo a dare gioia a famigliari, appassionati e utenti della rete. Stavolta è il cantante latino americano Ricky Martin a pubblicare la prima foto della sua piccola Lucia, in uno scatto tenerissimo e da sciogliere il ...

