Juve | blitz di Paratici a Barcellona per piazzare Rugani

Juventus - Cristiano Ronaldo assente : scatta il blitz della polizia Corea : Continua a far discutere in Corea l’assenza di Cristiano Ronaldo nell’amichevole disputata dalla Juventus a Seul. La polizia sudCoreana ha fatto irruzione nella sede dell’agenzia che ha organizzato il match tra i bianconeri e una selezione di giocatori del campionato Coreano. "Nella giornata di giov

Lukaku Juventus - ci siamo : blitz di Paratici in Inghilterra per chiudere : Lukaku Juventus – Il responsabile dell’area sportiva della Juventus, Fabio Paratici, nelle ultime ore è sbarcato a Londra per incontrare il Manchester United. Strategia, ormai, chiara: portare Romelu Lukaku a Torino e trasferire in Inghilterra il cartellino di Paulo Dybala. A tal proposito, sebbene la volontà della Joya significherà pressoché tutto nell’ambito di questa operazione, le società vanno avanti con ottimismo. Lukaku ...

Juve - blitz di Paratici in Inghilterra per piazzare Perin e Kean : La Juventus in questa sessione di mercato è scatenata, perché dopo essersi dotata di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot, entrambi a parametro zero, Merih Demiral, Matthijs de Ligt starebbe cercando di arrivare a Federico Chiesa e Mauro Icardi. L'attaccante azzurro è sotto contratto con la Fiorentina fino al 2022, ma quando i proprietari della società erano i Della Valle, aveva trovato l'accordo economico con Fabio Paratici sulla base di un ...

Mercato Juventus - blitz di Paratici e Cherubini a Milano : ecco perchè : Mercato Juventus – La squadra è in Cina, reduce dalla vittoria ai calci di rigore contro l’Inter, i dirigenti in Italia per preparare le prossime mosse di Mercato. Fabio Paratici e Federico Cherubini, responsabile dell’area sport bianconera e il suo braccio destro, questa mattina erano a Milano al lavoro sulle operazioni in entrata e uscita della società. […] More

Stampa : Blitz contro i gruppi neofascisti. Scoperti legami con gli ultrà Juventini : Nell’ambito di un’inchiesta sulle formazioni di estrema destra attive a Torino provincia, nei giorni scorsi la Dogos ha sequestrato simboli nazisti, svastiche, pistole e fucili da softair, il calendario con il volto di Adolf Hitler, coltelli a serramanico, machete. Il materiale è stato trovato durante le perquisizioni nelle abitazioni di militanti di Forza Nuova, del gruppo Rebel Firm di Ivrea e nel quartier generale di Legio ...

Icardi Juventus - blitz di Paratici a Ibiza da Wanda e Mauro : colpo in arrivo? : Icardi Juventus – Resta ancora un mistero il futuro di Mauro Icardi il prossimo anno. Unica certezza sembra essere che l’argentino non vestirà la maglia dell’Inter ma i nerazzurri non hanno ancora ricevuto l’offerta attesa per dare il via libera all’ex capitano. I 110 milioni di euro della clausola sono sicuramente un lontano ricordo dopo quanto accaduto nella […] More

Calciomercato Juventus – Colpo Rabiot - blitz di Paratici nella notte : i dettagli dell’affare : Fabio Paratici a Parigi nella notte per chiudere l’accordo con Adrien Rabiot: il centrocampista si libera a zero dal PSG e sarà un nuovo calciatore della Juventus Dopo l’acquisto a sorpresa di Luca Pellegrini, avvenuto nel pomeriggio di ieri, la Juventus piazza un altro Colpo importante, questa volta in mediana. nella notte Fabio Paratici è volato a Parigi per chiudere l’accordo con Adrien Rabiot che sarà un nuovo giocatore della Juventus. ...

Calciomercato Juventus - tutto fatto per Rabiot : decisivo un blitz di Paratici : blitz di Paratici a Parigi in serata. Praticamente chiusa l’operazione che porterà Rabiot alla Juventus, mancano solo pochissimi dettagli. E’ quanto riportato da Gianluca di Marzio durante la trasmissione “Calciomercato- L’originale” in onda su Sky Sport. Come detto manca ancora qualche dettagli ma la trattativa è in dirittura d’arrivo. Paratici sarebbe tornato in Italia da pochi minuti, mentre il ...

Juve - blitz di Paratici e Raiola ad Amsterdam per concludere l'affare de Ligt con l'Ajax : Le prestazioni della Juventus in Europa, avrebbero evidenziato la necessità di colmare delle lacune in difesa il cui centrale di spicco, Giorgio Chiellini, avanti nell'età e preda di continui acciacchi fisici non garantirebbe la necessaria copertura. Fabio Paratici, preso atto della situazione, avrebbe iniziato a sondare il terreno per trovare il profilo adatto ad affiancare il capitano e nel futuro raccoglierne la pesante eredità. Il giocatore ...