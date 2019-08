Truck Driver supporterà il volante | I modelli compatibili

Fonte : gamerbrain

(Di lunedì 12 agosto 2019) Mentresi avvicina deciso alla data di pubblicazione, il 19 settembre, SOEDESCO ha dei succosi aggiornamenti da condividere con tutti. Dopo varie richieste da parte della community, oggi l’editore ha annunciato una lista di controller volanti. Inoltre,offrirà diversi miglioramenti per adattarsi al meglio alle console PlayStation 4 Pro e Xbox One X. Mettiti alla guida in prima persona con il Supporto perI giocatori possono letteralmente mettersi alin. Pensato inizialmente solo per i controller, SOEDESCO ha deciso di dotaredi un supporto per, in seguito a numerosi feedback entusiasti da parte della community. Anche per merito del proprio contributo, i giocatori potranno vivere un’esperienza di guida più realistica e immersiva, grazie al supporto per. Sia ...

Gamestormit : ? Il nuovo video di Truck Driver mostra le funzionalità di personalizzazione ?? - HarfanHakim : CDL Truck Driver - Mobile, AL - usajoblist : Non CDL Truck Driver -