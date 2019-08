Takata - Arrivano i risarcimenti alle vittime degli airbag difettosi

Fonte : quattroruote

(Di venerdì 9 agosto 2019)in arrivo per ledella, protagonista del più grande richiamo nella storia del settore automobilistico. Secondo quanto riportato dal The Detroit News, la Corte Distrettuale del Michigan ha stabilito, per la prima tornata di indennizzi, una cifra che va da un minimo di 643 dollari a un massimo 608.000 a persona, a seconda del tipo di danno subito. Sono in totale 102 i beneficiari e di 9,8 milioni di dollari è l'ammontare complessivo del rimborso.

