Tennis | Naomi Osaka si riprende virtualmente il numero 1 WTA Ora sarà duello con

Tennis - WTA Toronto 2019 : il tabellone ai raggi X. Possibile quarto di finale tra Serena Williams e Naomi Osaka : Come tutti i tornei femminili di grande ma anche di minore importanza anche il WTA Premier 5 sul cemento canadese di Toronto ha un pronostico incertissimo, tanto più che il campo di partecipazione è galattico: delle big mancherà solo Petra Kvitova, che ha dichiarato forfait per un infortunio al braccio. Vediamo quale sarà il cammino nel tabellone delle prime quattro teste di serie. Allo stesso modo del corrispettivo torneo maschile che si ...

Tennis - l’incubo di Naomi Osaka : “ho trascorso i momenti peggiori della mia vita - avevo perso la voglia di giocare” : La Tennista giapponese ha raccontato gli ultimi difficili mesi della sua vita, superati grazie all’aiuto di persone speciali Due Slam ottenuti a distanza di pochi mesi, prima gli US Open e poi gli Australian Open per poi cadere in un vortice negativo che l’ha risucchiata senza pietà. Naomi Osaka solo adesso è riuscita a tirarsene fuori, trascorrendo parecchie settimane in balia di se stessa e ottenendo solo tredici vittorie in ...

Tennis - WTA Birmingham 2019 : fuori Naomi Osaka - avanti Ashleigh Barty e Venus Williams : Conclusi gli ottavi di finale del torneo WTA Premier di Birmingham: sull’erba britannica le quattro sfide in programma oggi si sono risolte entrambe abbastanza velocemente e con successi in due set. Non sono mancate però le sorprese, con la caduta di due teste di serie. Esce di scena la numero uno del tabellone e del mondo, la nipponica Naomi Osaka, che viene sconfitta per 6-2 6-3 dalla kazaka Yulia Putintseva, che nei quarti di domani se ...

Tennis - WTA Birmingham 2019 : pioggia protagonista - quattro incontri rinviati. Avanza Naomi Osaka : In Inghilterra la pioggia continua ad essere protagonista: dopo tutte le difficoltà per portare a termine il torneo di Nottingham, anche nel WTA Premier di Birmingham il maltempo frena già lo svolgimento del primo turno. Soltanto sei dei dieci incontri in programma oggi vengono portati a termine. Nelle partite concluse spicca il successo in tre set della nipponica Naomi Osaka, che batte la greca Maria Sakkari con il punteggio di 6-1 4-6 6-3, ...

Tennis - Ranking WTA (17 giugno) : Naomi Osaka sempre al vertice - Camila Giorgi ferma da tre mesi ma n.1 italiana : Non cambia la situazione nella top-10 del Ranking WTA. In vetta sempre la giapponese Naomi Osaka che ha un margine di 252 punti nei confronti dell’australiana Ashleigh Barty, vincitrice a sorpresa del Roland Garros 2019. Stabilmente in terza posizione troviamo la ceca Karolina Pliskova, marcata stretta però dall’olandese Kiki Bertens, finalista nella settimana appena trascorsa a ‘s-Hertogenbosch. Tutto invariato per quanto concerne ...