M5s | il documento dei senatori a Di Maio | “Tra i nostri ci sono ministri inadeguati

(Di giovedì 8 agosto 2019) Inadeguatezza di alcuniM5s; scarsa collegialità e trasparenza nella decisioni; la comunicazione, a partire dal rapporto con la stampa, da rivedere completamente. IM5s, mentre il governo gialloverde affronta le ore più difficili dal suo insediamento, hanno consegnato unin busta chiusa al capo politico Luigi Di. Il testo, diviso in punti, è stato votato dalla maggioranza degli eletti 5 stelle a Palazzo Madama: il piano era di consegnarlo al leader durante l’assemblea congiunta, ma visto che il confronto è stato annullato e rinviato a data da destinarsi, hanno deciso di farglielo avere tramite il capogruppo. “E’ il bilancio di un anno e in un momento così difficile è importante capire dove si è sbagliato per ripartire più compatti”, è il ragionamento fatto da fonti interne a ilfattoquotidiano.it. Delper ora ne esiste ...

