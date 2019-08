Alzheimer | un test per predire l' insorgere della malattia

Alzheimer - test del sangue predice la malattia 20 anni prima dei sintomi : come funziona : Un test del sangue perfezionato riesce a predire con 20 anni di anticipo lo sviluppo dell'Alzheimer grazie alla misurazione del livello di alcune proteine. Vediamo insieme come funziona questo esame del sangue, cosa analizza e come in futuro potrà rappresentare uno strumento fondamentale per la diagnosi precoce.Continua a leggere