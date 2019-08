“È cocainomane” Bimba di 10 anni al pronto soccorso | i genitori scoprono la verità

Fonte : caffeinamagazine

(Di venerdì 2 agosto 2019) Si erano accorti che qualcosa non andava nella lorodi dieci: aggressiva, violenta, agitata. Così era da qualche mese. Così è stato la notte scorsa quando, in preda a una crisi di nervi, lache frequenta la quinta elementare è stata portata ald Vimercate, in Brianza. Pochi istanti dopo, la visita, i primi terribili sospetti dei dottori e poi la conferma, choccante, dalle analisi cliniche: la bambina, che aveva cominciato fumando spinelli – gli esiti parlano chiaro -, era già passata alla cocaina. A riportare la storia il Quotidiano Nazionale. “Un uso sporadico, ma sufficiente a lasciare una nitida traccia sulla carta del referto e nella sua fragile psiche. E tutto – racconta ancora Qn – era accaduto senza che nessuno si accorgesse di nulla. Non una segnalazione, né a casané altrove. Risultati che hanno sconvolto anche i medici ai quali ...

