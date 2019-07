Opel - Nuove versioni per la Combo Life

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Laallarga la gamma della monovolumeintroducendo nei listini europei la già annunciata versione 1.2 turbo benzina da 130 CV e 230 Nm. Questa unità è abbinata al cambio automatico otto marce, proposto anche sui diesel 1.5 e pensato per offrire il giusto equilibrio tra confort, efficienza e prestazioni.230 Nm fin dai bassi regimi. La versione, dotata di filtro antiparticolato Gpf, è già in regola con le future normative Euro6d e dichiara un consumo medio compreso tra 5,3 e 5,6 l/100 km (121-127 g/km) nel ciclo Nedc ricalcolato. La coppia massima viene erogata già a 1.750 giri e la velocità massima è pari a 186 km/h, mentre i 100 km/h da fermo vengono raggiunti in 12,3 secondi. La versione benzina da 130 CV sarà offerta con entrambe le varianti di carrozzeria da 4,4 e 4,75 metri in allestimento cinque e sette posti.