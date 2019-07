Fonte : scuolainforma

(Di lunedì 29 luglio 2019) Con quello che dovrebbe essere varato questa settimana iper la scuola secondaria diventeranno due. Ildovrebbe partire nel 2019. Fioccano le richieste di chiarimenti da parte dei docenti. Sono diversi i dubbi espressi dopo la pubblicazione della bozza di decreto fatta la scorsa settimana. Per comprendere la ripartizione delle cattedre destinate a ciascun contingente occorre risalire all’originaria estensione dell’articolo 17 del decreto legislativo 59/2017. Duediversi Le due procedure procederanno parallele senza mai interferire l’una con l’altra. Malauguratamente, nella bozza di decreto non compariva espressamente il riferimento alla procedura riservata ai docenti abilitati, questione che ha suscitato le preoccupazioni degli interessati che a settembre non potranno essere convocati per l’anno di prova in quanto non ...

scuolainforma : Concorsi straordinari a confronto: nuovo transitorio in subordine al concorso 2018 - Diffi95 : @bussetti_marco 23 anni, laureata al primo appello in sfp, un anno di servizio civile, da ottobre a giugno insegnan… - panibbi : #Bussetti torni al chiuso del suo ufficio e @mariopittoni non era giornalista? Perché non riprende a farlo ? Dai 25… -