Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Onorevole Luciano, ennesima apertura ai 5stelle. Questa volta, è toccato a Dario.“Evidentemente c'è un pezzo rilevantenuova maggioranza nel Partito Democratico, en'è uno dei titolari politici, che ha questa ambizione. Quando noi avvertivamo che c'era la maggioranza di Zingaretti che vuole portare il PD all'abbraccio mortale con i 5 stelle e che ciò doveva essere il tema del congresso, lo stesso Zingaretti ha sempre negato. Di certo, aora va riconosciuto un merito di chiarezza, in quanto per l'ennesima volta smaschera questo chiaro obiettivo. Addiritturaevidenzia che tra PD e M5s ci sono 'valori comuni'. Vorrei chiedergli di cosa parla. Parla di un M5s che ha minato le regoledemocrazia rappresentativa, che ha chiesto la messa in stato di accusa al presidente Mattarella, che ha preso in giro i giovani ...

ilfogliettone : Nobili (Pd): 'A Franceschini riconosco solo il pregio della chiarezza' - - vincenzolagana9 : @lucianonobili Grandissimo Nobili. Usare i temi e soprattutto i toni dei grillini sicuramente è la strategia giust… - sunnycee_s : Valori comuni con ignoranti parafascisti, complottisti, nemici della scienza e della democrazia? Se questa è opposi… -