Taylor Swift sta per svelare grandi novità e i fan sono convinti c’entri anche una

Katy Perry : Taylor Swift? Per fare pace le ho mandato un ramo d’ulivo : A un mese dalla fine della faida, Katy racconta come le due popstar sono arrivate a metter fine a una delle faide più celebri del mondo dello spettacolo

Il trailer di Cats con Taylor Swift è stroncato dal pubblico : disgusto e ironia sui social : Non basta certo avere un supercast per essere certi del risultato: il trailer di Cats con Taylor Swift, l'adattamento cinematografico del celebre musical di Andrew Lloyd Webber ha debuttato a Londra e a Broadway nel 1981, sta dividendo il pubblico e attirando una serie di commenti tra l'ironia e il disprezzo puro e semplice. Orrore, disagio, disgusto: si sprecano le parole dispregiative usate per commentare la sensazione che suscita questo ...

Katy Perry sulla fine della faida con Taylor Swift : “Spero che le persone possano imparare da questo” : Ha raccontato come hanno fatto pace The post Katy Perry sulla fine della faida con Taylor Swift: “Spero che le persone possano imparare da questo” appeared first on News Mtv Italia.

Katy Perry racconta come ha fatto pace con Taylor Swift - dalle scuse ad una festa ai biscotti fatti in casa : Dopo anni di frecciate reciproche e perfino brani nati con l'intento di ferire l'altra persona nel periodo più critico della loro faida, oggi Katy Perry racconta come ha fatto pace con Taylor Swift qualche settimana fa, davanti ad un piatto di biscotti fatti in casa. In realtà i segni di distensione erano arrivati molto prima, ovvero da quando la Perry aveva dichiarato in un'intervista di volersi riappacificare con la collega, mandandole ...

Taylor Swift : guarda il behind the scene del video di “You Need To Calm Down” : Iconic The post Taylor Swift: guarda il behind the scene del video di “You Need To Calm Down” appeared first on News Mtv Italia.

Prime Day 2019 : il grande concerto a New York con Dua Lipa e Taylor Swift : concerto Amazon Prime Day di New York (credit Kevin Mazur)concerto Amazon Prime Day di New York (credit Kevin Mazur)concerto Amazon Prime Day di New York (credit Kevin Mazur)concerto Amazon Prime Day di New York (credit Kevin Mazur)concerto Amazon Prime Day di New York (credit Kevin Mazur)concerto Amazon Prime Day di New York (credit Kevin Mazur)concerto Amazon Prime Day di New York (credit Kevin Mazur)Mercoledì scorso, a New York, Amazon ha ...

Taylor Swift ha scritto un bellissimo messaggio per Ed Sheeran in occasione dell’uscita dell’album “No.6 Collaborations Project” : Aww <3 The post Taylor Swift ha scritto un bellissimo messaggio per Ed Sheeran in occasione dell’uscita dell’album “No.6 Collaborations Project” appeared first on News Mtv Italia.

Prime Day 2019 : è ora disponibile il live del concerto con Taylor Swift e Dua Lipa : Il Prime Day 2019 sta per iniziare: non solo offerte e sconti su moltissimi prodotti, ma anche promozioni sui servizi Amazon ed eventi celebrativi per prepararsi al Prime Day 2019. A partire da oggi, su Amazon Prime Video, è possibile guardare il concerto inaugurale del Prime Day tenutosi ieri a New York. Tra gli artisti che si sono esibiti, anche Taylor Swift e Dua Lipa.Continua a leggere

Taylor Swift la più pagata al mondo per Forbes : seguono Kylie Jenner - Kanye West e Lionel Messi : Come ogni anno, l’influente testata americana Forbes ha stilato la consueta classifica delle celebrità più pagate e, stavolta, a dominarla c’è la popstar americana Taylor Swift: la cantante ha incassato 266,1 milioni di dollari nel 2018 grazie al suo tour promozionale negli stadi durato per diversi mesi dell’anno, come riporta anche Repubblica. La Swift ha peraltro ricominciato alla grande anche nel 2019, in cui avrebbe già ...

Taylor Swift ha mandato un’altra frecciatina come solo lei potrebbe fare - in tema di diritti musicali : "The liars and the dirty, dirty cheats in the world" The post Taylor Swift ha mandato un’altra frecciatina come solo lei potrebbe fare, in tema di diritti musicali appeared first on News Mtv Italia.

Il concerto di Taylor Swift per l’Amazon Prime Day in diretta streaming l’11 luglio - come seguirlo dall’Italia : In piena promozione dei suoi singoli che anticipano il nuovo album di prossima uscita Lover, arriva il concerto di Taylor Swift per l'Amazon Prime Day l'11 luglio. Per l'inaugurazione di quello che è considerato il Black Friday di piena estate - con grandi offerte e vendite speciali ed esclusive su tutto il sito, inclusa la piattaforma Amazon Music - Taylor Swift terrà un concerto in esclusiva per i membri di Amazon Prime alle 21:00 ET (le ...

Diplo ha ammesso che criticare Taylor Swift è stata : “la peggior decisione della mia carriera” : Non vuole più essere "il cattivo del pop" The post Diplo ha ammesso che criticare Taylor Swift è stata: “la peggior decisione della mia carriera” appeared first on News Mtv Italia.

Sia ha un messaggio per i fan di Taylor Swift - dopo aver preso le parti di Scooter Braun : Nel caso sul catalogo musicale di Tay Tay The post Sia ha un messaggio per i fan di Taylor Swift, dopo aver preso le parti di Scooter Braun appeared first on News Mtv Italia.

Camila Cabello ha mandato un messaggio di supporto per Taylor Swift nel caso contro Scooter Braun : Un'altra star che si aggiunge alla lista di chi sostiene Tay Tay in questa situazione The post Camila Cabello ha mandato un messaggio di supporto per Taylor Swift nel caso contro Scooter Braun appeared first on News Mtv Italia.