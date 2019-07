In Ucraina ha vinto il partito dell’ex comico e presidente Volodymyr Zelensky

Ucraina-Italia - il ct Nicolato dimostra la sua signorilità : “sono convinto della buonafede dell’arbitro” : Il ct azzurro ha dimostrato grande signorilità nel post match, non puntando il dito contro l’arbitro che ha annullato il gol di Scamacca Nessuna accusa, solo tanti applausi per i propri ragazzi e un aplomb invidiabile dopo quanto accaduto in campo. Il ct Paolo Nicolato ha dato lezione di signorilità al termine del match tra Ucraina e Italia, semifinale del Mondiale U20 vinta dagli ucraini grazie al gol di ...